Los dos primeros nombres que aparecen para ser el nuevo entrenador de Coquimbo Unido

En Coquimbo Unido ya están enfocados en lo que será el 2026, año en el que deben defender el título conseguido esta temporada y donde además disputarán la Copa Libertadores.

Ya saben que partirá Esteban González, el entrenador que hizo historia al conseguir 75 puntos en el torneo nacional, por lo que deben encontrarle reemplazante.

Coquimbo busca entrenadores en Chile

Y al parecer no van a mirar tan lejos, pues están siguiendo nombres de la liga local para que puedan tomar el fierro caliente que deja el Chino González en la banca.

Según información de Redgol, uno de los candidatos que tiene la tienda pirata es Hernán Caputto, que estuvo durante el 2025 dirigiendo a Deportes Copiapó y que se quedó con las manos vacías en el final.

Caputto es opción en Coquimbo Unido

Caputto, además, es un gran conocedor del fútbol chileno, pues dirigió a la selección chilena Sub 17 y además a Universidad de Chile, por lo que sabe de instancias importantes.

Publicidad

Publicidad

No es el único nombre que aparece en la órbita del elenco aurinegro. El periodista Manuel De Tezanos aseguró que en la Gala Crack le dieron otro nombre.

ver también ¿Llega a Universidad de Chile? Esto dijo Zanahoria Pérez sobre su futuro en el 2026

“Coquimbo está buscando entrenador, podría ser (Lucas) Bovaglio“, informó en Balong Radio, el canal de Youtube en el que analiza las noticias deportivas.

El DT argentino no seguirá al mando de Palestino después de una campaña en el que clasificó a los árabes a la Copa Sudamericana y en Coquimbo aparece como alternativa.

Publicidad