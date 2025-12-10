Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Primera B

Lo apodan el Loco: Curicó Unido mueve el mercado de pases con su nuevo arquero para el 2026

Damián Muñoz recibió buenas noticias y ya tiene a su anhelado portero de cara a la próxima temporada.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Curicó Unido quiere luchar por el ascenso.
© JOSE ROBLES/PHOTOSPORTCuricó Unido quiere luchar por el ascenso.

La Primera B finalizó oficialmente tras el término de la Liguilla de Ascenso y el mercado de pases se ha movido bastante. Incluso, Curicó Unido fichó a su nuevo arquero.

Los Torteros tuvieron una campaña bastante mala en el 2025. Desde que regresaron a la categoría de plata en el 2024, han estado más cerca de descender que de luchar por el título. Esta tendencia negativa la quieren cambiar en la próxima temporada.

El arquero de Curicó

Curicó Unido cerró el año con una cuota de esperanza debido al retorno de Damián Muñoz, el entrenador que consiguió el histórico tercer lugar del 2022 en Primera División. Ahora el querido profe planifica lo que será el 2026, para lo cual ya tiene a algunos refuerzos.

Roberto Riveros, Enzo Ormeño y Joaquín Romo habían sido los últimos en incorporarse, pero ahora también los Torteros anunciaron al encargado de ubicarse bajo los tres palos en el próximo año.

No sólo la Nona Muñoz: U de Concepción pierde otro campeón que ficha en popular club de Primera B

ver también

No sólo la Nona Muñoz: U de Concepción pierde otro campeón que ficha en popular club de Primera B

Curicó Unido oficializó la llegada de Damián Tello, arquero argentino de 30 años y que mide 1.90 metros. El portero, al cual apodan “Loco”, viene de disputar la última temporada en Talleres de Remedio de Escalada, club que milita en la segunda división trasandina.

“Campeón en Argentina en 2023 y con pasos por clubes de su país, Colombia y Venezuela, Tello suma experiencia internacional y récords destacados, como más de 1.000 minutos de su arco invicto en 2024“, escribieron con orgullo desde la cuenta oficial de los Torteros.

Publicidad
¡El regreso más inesperado! Ñublense cierra el fichaje de este jugador para el 2026

ver también

¡El regreso más inesperado! Ñublense cierra el fichaje de este jugador para el 2026

Durante el 2025, Hernán Muñoz había sido el arquero que más regularidad tuvo en Curicó, pero tras terminar su contrato partió a Ñublense. Thomas Vergara, el otro meta de la temporada, también culminó su vínculo y espera una oferta para renovar o partir definitivamente.

Lee también
Cobreloa ratifica su DT para el 2026 tras el fracaso en la Liguilla
Chile

Cobreloa ratifica su DT para el 2026 tras el fracaso en la Liguilla

Movidas: Miguel Ramírez a una firma de nuevo club en el fútbol chileno
Chile

Movidas: Miguel Ramírez a una firma de nuevo club en el fútbol chileno

Ya firmó: Unión Española tiene listo a su DT para la Primera B 2026
Chile

Ya firmó: Unión Española tiene listo a su DT para la Primera B 2026

Confirmado: los cuatro referentes que no siguen en Colo Colo
Colo Colo

Confirmado: los cuatro referentes que no siguen en Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo