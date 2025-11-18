Claudio Borghi y Nicolás Córdova tienen varias cosas en común y una de ellas es haber sido DT de la Roja. Aunque el Bichi fue el entrenador titular de la selección chilena y el talquino sólo lo hace interinamente, pues en rigor es el jefe técnico de los combinados juveniles.

En ese contexto, y en el panel de ESPN, Dante Poli le puso una pregunta sobre la mesa al Bichi Borghi. El otrora zaguero central de Universidad Católica quiso saber si el DT devenido en comentarista veía a Córdova como para quedarse en el cargo.

“Nico no llegó con la condición de ser técnico mayor. Me hace acordar mucho a Hernán Caputto”, manifestó Borghi. Se refería al actual DT de Deportes Copiapó, pero cuando llegó como piedra angular de un proyecto de juveniles en la Universidad de Chile tras haber clasificado a la Roja al Mundial Sub 17 que dirigió Cristián Leiva.

Hernán Caputto llegó a Universidad de Chile para comandar el proyecto del fútbol joven y terminó como DT. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Y finalmente, Caputto tomó la dirección técnica del primer equipo en el Romántico Viajero. “Pero a él le interesa, por eso te lo planteo”, le replicó Poli al campeón mundial con Argentina en México 1986. Hubo una breve pausa antes de que el ex adiestrador de Colo Colo y Audax Italiano respondiera.

Claudio Borghi y Nicolás Córdova. (Foto: Picado TV).

“Después de dos años de trabajo en inferiores, él debe tener un proyecto diferente. Dirigir la selección mayor es un gusto para todo el mundo”, manifestó el Bichi Borghi en ESPN F90 Chile. Aunque reparó en las dudas que parece tener la dirigencia que debe tomar estas determinaciones.

Borghi respalda a Córdova como DT de la Roja: “Es un chico muy capaz”

A pesar de las dudas, Claudio Borghi piensa que Nicolás Córdova tiene los atributos suficientes para dirigir a la Roja adulta. Aunque advierte de un problema que no se ha aclarado. “No sé el convencimiento de él ni de la gente que lo tiene que proponer o confirmar”, dijo el Bichi.

“Para mí es un chico muy capaz, pero experiencia en la selección no tiene, como le va a pasar a muchos entrenadores”, aseguró Borghi sobre su colega DT, quien tuvo una experiencia en el Mundial Sub 20 al mando de la selección chilena, aunque perdió tres partidos y se despidió en los octavos de final ante México.

Nicolás Córdova en el Mundial Sub 20 ante México. (Andrés Piña/Photosport).

En estas horas, Córdova afina los últimos detalles para cerrar la gira por Rusia, que comenzó con un triunfo por 2-0 ante el cuadro local. El segundo partido de esta fecha FIFA se disputará ante un rival que hace poco midió a Chile: el combinado de Perú.

Revisa el compacto del triunfo de la Roja ante Rusia en Sochi

¿Cuándo juega Chile vs Perú?

Chile se medirá a Perú este martes 18 de noviembre en el estadio Fischt, también conocido como el Olímpico de Sochi. El pitazo inicial está pactado para las 14 horas, según el horario de Chile continental.