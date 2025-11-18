A Nicolás Peric le quedó un buen sabor de boca el partido de la selección chilena de Nicolás Córdova, que venció por 2-0 a Rusia en el estadio Olímpico de Sochi. Los goles de Gonzalo Tapia y de Ben Brereton le dieron ese triunfo al combinado nacional en esta gira por Europa.

Mientras el equipo afina detalles para enfrentar a Perú en otro partido amistoso, Peric hizo un particular análisis de lo visto ante los rusos. “El campeón del fútbol chileno, el equipo que mejor juega, lo hace así. Con este esquema”, aseguró el Loco en ESPN.

Se refiere, cómo no, a Coquimbo Unido. “Sin tener temor de entregar el balón y tratar de recuperarla en ciertos sectores de la cancha que le permita ser directo. Chile defendió muy bien, en una zona donde tenemos más jugadores”, agregó Peric.

Nicolás Córdova en Rusia. (SIPA/PHOTOSPORT).

“Es donde mejor estamos. Los cinco del fondo serán titulares desde el inicio. O los seis. Quiero ver el vaso medio lleno más que otra cosa. Si creo que la selección va a jugar como en 2015 estoy absolutamente equivocado. Nuestro fútbol no es eso”, expuso el talquino con ese recuerdo del imborrable equipo de Jorge Sampaoli que levantó la primera Copa América en la historia del país.

Y profundizó en ese argumento. “Si logramos entender que esto es lo que hay, este es el material, ¿qué hay que hacer? buscar un técnico que pueda lograr lo mejor con esto. Si es ofensivo, defensivo, el Cholo Simeone, bienvenido. Pero esta es la base”, apuntó el golero devenido en comentarista deportivo.

La selección chilena de Nicolás Córdova cambiará su formación para enfrentar a Perú, aunque el juego mostrado ante Rusia le dejó a Peric buenas lecciones. “Si este equipo tiene que sufrir el partido en algunos tramos, lo sufrirá”, expuso el icónico arquero del Cobresal campeón del fútbol chileno con Dalcio Giovagnoli como DT.

Nicolás Córdova dejó un particular análisis de la Roja de Córdova. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y lanzó la comparación. “Pero cuando recupera balones altos es Coquimbo Unido. No quiero creer que es lo único efecto, pero sí creo en que el trabajo de recuperación surtió efecto”, manifestó el Loco Peric para trazar el paralelo con el equipo que Esteban González condujo a ganar la Liga de Primera cuatro fechas antes del final.

Por el momento, los aurinegros deben preparar el clásico ante Deportes La Serena, aunque su título ya está zanjado. En tanto, el combinado chileno que dirige interinamente Córdova tendrá una nueva prueba este mismo martes 18 de noviembre.

Revisa el compacto del triunfo de la Roja ante Rusia en Sochi

¿Cuándo juega Chile vs Perú?

Chile se medirá a Perú este martes 18 de noviembre en el estadio Fischt, también conocido como el Olímpico de Sochi. El pitazo inicial está pactado para las 14 horas, según el horario de Chile continental.