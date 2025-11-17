Era un triunfo necesario. Pese a que la Selección Chilena no demostró mucho, la victoria ante Rusia significó un respiro importante para los dirigidos por Nicolás Córdova, que empiezan a encontrar, por lo menos, resultados.

En ese sentido, las palabras del técnico, una vez finalizado el encuentro ante los rusos, fueron decisivas. Nicolás Córdova dejo entrever que no seguirá al mando de la Selección Chile y que alguien llegará para ocupar su puesto.

El dilema ya ronda por el aire: ¿Quién debe ser el candidato predilecto para sacar del hoyo a La Roja? Si bien todavía no pululan nombres, ya se empiezan a deslizar fechas de hasta cuándo seguiría Córdova al mando.

Dan posible fecha de cambio de técnico

Es de esperar que la Selección Chilena encuentre un técnico que esté capacitado para llevarla al próximo Mundial. Tarea complicada, considerando que no hay un claro recambio de jugadores y que los últimos procesos han sido desastrozos.

Sin embargo, no puede suceder que La Roja se ausente, por cuarta vez consecutiva de un Mundial. Es por eso que ya se planea quién es el predilecto para ocupar la banca del Equipo de Todos.

“No va a haber noticias de un nuevo técnico pronto. Con suerte marzo. Con suerte“, enfatizó, al respecto, Fernando Agustín Tapia en Pauta de Juego, señalando que no conviene traer a ningún técnico ahora.

“¿Para qué vas a traer un técnico definitivo, si no te juegas nada relevante hasta 2027? No hay plata, entonces, ¿cómo resolverlo?“, argumentó Tapia, quien señaló que en 2026 sólo habrá dos fechas FIFA doble antes del Mundial y que no se jugará nada por los puntos.

Uno que se fue de la banca de Chile en las sombras: Ricardo Gareca | Photosport

¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

La Selección Chilena volverá al ruedo este martes 18 de noviembre, cuando enfrente a su similar de Perú. El partido está programado para las 14.00 horas de nuestro país.

