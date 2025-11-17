Enésimo capítulo que confirma el cruce entre política y fútbol. Tras elecciones presidenciales, nos sumergimos con el cruce directo entre el deporte favorito de la mayoría de los chilenos y el sufragio.

Es que un solo jugador en toda la historia universal ha sido futbolista y presidente de un país. No es un futbolista cualquiera, considerando que también es el único africano en ganar el Balón de Oro.

Se trata de George Weah, ex futbolista de gran trayectoria, que llegó a la presidencia de su país natal, Liberia, en 2018. Su mandato duró hasta enero de 2024.

No es cualquier Weah: su cruce con un chileno

Sus labores presidenciales tendrán que ser evaluadas por los que saben al respecto. Lo que acá importa es lo que George Weah fue en su carrera futbolística. Con pasos por equipos como el AS Mónaco, el Paris Saint-Germain, el AC Milan y el Manchester City, este goleador innato tuvo una carrera tremenda.

De hecho, es parte de uno de los peores recuerdos de Iván Zamorano. El delantero chileno vio cómo se le escapaba la Copa de la UEFA, en 1993, cuando el Real Madrid terminó siendo vencido de forma sorpresiva por el PSG de Weah.

En la ida, Emilio Butragueño, Iván Zamorano y Michel pusieron los tantos para el equipo merengue, que se impuso por 3-1. Considerados prácticamente clasificados, los del Real Madrid partieron a la capital francesa, para enfrentar a un PSG que no era lo que es hoy.

Finalmente, y gracias a un primer gol de George Weah, el equipo francés terminó ganándolo por 3-1, con un descuento anotado por el propio Iván Zamorano. Kombouaré anotó, a los 96′ del alargue, el tanto que terminó por sepultar los sueños europeos de Bam-Bam.

El “Weahita”

Pese a su origen liberiano, el hijo de George Weah no jugó por la selección de su padre. Actualmente, Timothy juega en el Olympique de Marsella, tras pasos por el PSG, Lille y la Juventus.

No nació, como su padre, en Monrovia, capital de Liberia. Lo hizo en Brooklyn, por lo que, en 2018, debutó con la camiseta de la Selección de Estados Unidos, donde es llamado frecuentemente.