U de Chile

Jugó en River Plate, es futbolista de la U de Chile y anuló en las elecciones tras votar por Lionel Messi

Es imposible quedar ajeno a lo que pasa en las urnas. Es por eso que el mundo del fútbol asistió de forma masiva a votar.

Por Jose Arias

© Getty ImagesFutbolista de la U votó por Messi.

Elecciones presidenciales en Chile y nadie queda fuera de la “fiesta de la democracia”. Algunos, no obstante, se toman la situación con un poco menos de responsabilidad que el resto.

Es lo que pasó con la jugadora de la Universidad de Chile, Camila Pavez, quien decidió anular su voto, poniendo una tremenda cruz sobre todos los candidatos de la papeleta.

Sin embargo, eso no es lo grave, pues cada cual puede votar como quiere. Lo malo es que la jugadora subió su voto a redes sociales, lo que está absolutamente prohibido.

La polémica decisión de la jugadora de la U de Chile

Camila Pavez ha tenido una larga trayectoria en el fútbol femenino. De hecho, en su trayectoria suma pasos por Lanús y River Plate en Argentina, además de partidos con la Selección Chilena.

Sin su elección en estas elecciones presidenciales en entredicho, Camila Pavez cometió el error de subir una foto con su voto a redes sociales. Lo hizo en sus historias de Instagram, donde mostró que su elección fue Lionel Messi.

Aguante Messi“, puso la jugadora de la Universidad de Chile, que marcó una cruz gigante en el voto y que creó una casilla con el astro argentino y le puso un corazón.

La polémica historia

