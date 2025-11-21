Colo Colo cumplió con su favoritismo y se metió nuevamente en la definición por el título del fútbol femenino luego de vencer a Coquimbo Unido. Ahora esperan rival en la final.

Las dirigidas por Tatiele Silveira se impusieron ante las Piratas en un durísimo partido, en el cual lograron controlar con la jerarquía acostumbrada. Ahora tienen la oportunidad de ir por una nueva vuelta olímpica y así, seguir demostrando su dominio en el femenino.

La Albas son finalistas

Luego del 1-0 conseguido en condición de visita, Colo Colo tenía la tarea de ratificar la ventaja en el Estadio Monumental. Recién comenzado el partido en Macul, Mary Valencia se impuso en el aire y colocó el 1-0 para las locales.

Las cerca de 5 mil personas que llegaron a Pedrero festejaron con todo el 2-0 global y parecía que venía una fiesta en goles, pero el marcador no se movió más. El tanto de Valencia bastó para que las Albas otra vez vayan por la corona del fútbol chileno.

Con el triunfo, Colo Colo se metió en la final del torneo femenino y tienen la posibilidad de conseguir el tetracampeonato. Sí, porque ya gritaron campeón en 2022, 2023 y 2024. Las dirigidas por Tatiele Silveira no pierden el hambre de gloria en el ámbito nacional.

Mary Valencia le dio la victoria a las Albas. Imagen: Colo Colo

El rival de las Albas saldrá entre el ganador de Universidad de Chile y Unión Española. En la ida, las Leonas se impusieron por 3-2 y disputan la semifinal de vuelta este sábado 22 de noviembre a las 18:30 horas en el Estadio Santiago Bueras. Si las jugadoras del Bulla ratifican su ventaja, habrá superclásico en la final del fútbol femenino.