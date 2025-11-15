Universidad de Chile empieza a pisar terrenos definitorios del torneo nacional. Con tres partidos restantes, el Romántico Viajero apenas puede esperar clasificar a Libertadores, por el Chile 2, pero ya se prepara para la próxima temporada.

Muchas luces, pocos resultados. La Universidad de Chile partió como avión y terminó, al igual que el año pasado, conformándose con los restos de la gloria. Ni la Liga de Primera 2025, ni la Copa Libertadores, se pudieron conquistar. En la Sudamericana, se estuvo muy cerca.

Pero, más allá de resultados futbolísticos, otra área en la que habría fallado el elenco laico es en las contrataciones. Mucho se ha hablado de la distancia que habría tomado Gustavo Álvarez con los altos mandos, debido a que no se le trajo lo que pedía. Eduardo Vargas, mediante.

ver también El ex U de Chile que se la juega por un goleador: ¿Felipe Mora o Eduardo Vargas?

Critican la no llegada de Eduardo Vargas

Simplemente, Eduardo Vargas le hizo el quite a la U. Estuvo muy cerca de fichar por el Bulla, pero terminó prefiriendo La Florida y los colores de uno de los equipos de colonia, Audax Italiano.

Para algunos, su poco trajín en la temporada de la Liga de Primera 2025 era esperable. “Si no rindió mayormente en Uruguay, para mí no iba a hacerlo en Audax. Incluso cuando Álvarez lo pedía, yo creo que la U necesitaba otro jugador, no a él“, empezó diciendo Sebastián Esnaola en ESPN F90.

Duele que no haya llegado Edu | Photosport

Publicidad

Publicidad

“Si Eduardo Vargas hubiera amado tanto la camiseta de la U, habría llegado“, remató el periodista, que aseguró que el atacante no es lo que necesita el Romántico Viajero.

Tweet placeholder

¿Qué partidos le restan a la Universidad de Chile en la Liga de Primera 2025?

La U jugará la próxima fecha ante O’Higgins de Rancagua, de visita (horario y fecha exacta por confirmar). Después, recibirá a Coquimbo Unido y, finalmente, viajará a Iquique para enfrentar a un complicado cuadro de los Dragones Celestes.

Publicidad

Publicidad