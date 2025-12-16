A pesar de que Eduardo Vargas parecía destinado a reforzar a la U de Chile, finalmente recaló en Audax Italiano. Y le puso broche de oro a su campaña con los Tanos, pues le anotó un gol a Colo Colo en el triunfo que dejó a los albos sin boletos internacionales.

El segundo goleador histórico de la selección chilena terminó la Liga de Primera 2025 con cuatro goles y dos asistencias en su registro. Y un jugador retirado que supo brillar con los itálicos se refirió al paso de Turboman por el elenco floridano. Se trata de un zurdo con exquisita técnica apodado como una fruta.

Más de algún lector habrá notado que las referencias son para Carlos Villanueva, quien en el panel de Pelota Parada dejó varios recados para la cúpula de Azul Azul para el mercado de fichajes venidero. “Su comienzo fue un poco más difícil”, expuso el Piña en el programa de TNT Sports.

Así celebró Eduardo Vargas su gol de cabeza en el Monumental. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Sobre todo después de saber que Vargas no tiene muchas intenciones de estirar su estadía en el club de colonia. “Le costó agarrar ritmo de partido, pero terminó mucho mejor en Audax Italiano. Físicamente bien haciendo los recorridos“, marcó Villanueva, quien cautivó a todo el fútbol chileno con la camiseta verde.

Carlos Villanueva elogia a Eduardo Vargas en Audax y le manda recado a U de Chile

De todas maneras, en el plano físico, el nivel de Eduardo Vargas no le dejó ninguna duda a Carlos Villanueva y lo dejó claro con el mensaje que lanzó para la U de Chile, que perderá a algunos de sus delanteros y obviamente necesita reforzar esa línea.

Rodrigo Contreras es un hecho que partirá y su nombre apareció como opción en el fútbol colombiano, la misma competencia que recibió de vuelta al argentino Luciano Pons tras su frustrante paso por el Centro Deportivo Azul. Nicolás Guerra es otro que apunta a irse. Y es incierta la continuidad de Lucas di Yorio.

Aunque parece que el argentino ganaría bonos en caso de que se dé la contratación del entrenador portugués Renato Paiva, quien tuvo a Di Yorio en el Club León de México. Todo eso influye en el contexto para decidir si el Romántico Viajero busca o no el segundo ciclo de Vargas en el club.

Carlos Villanueva dejó una huella imborrable en Audax Italiano. (Felipe Zanca/Photosport).

“Hubo partidos que lo pusieron de extremo, y él hacía el esfuerzo de volver con los laterales”, detalló el Piña Villanueva para alejar cualquier interrogante en torno al renquino, quien pronto deberá tomar una decisión para su futuro. El tiempo dirá. Y no será tanto…

Así terminó la U de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Universidad de Chile terminó en el 4° puesto de la Liga de Primera 2025, mientras que Audax Italiano finalizó un lugar detrás. Ambos clubes jugarán la Copa Sudamericana del año entrante.

