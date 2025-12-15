Uno de los equipos que está haciendo noticia en el mercado de fichajes es Universidad de Chile, con la prioridad de encontrar el reemplazo del entrenador Gustavo Álvarez.

En Azul Azul negocian la salida del DT argentino y la llegada de su sustituto, con el portugués Renato Paiva y el transandino Ariel Holan como las opciones más fuertes.

En el intertanto, el gerente deportivo de los azules, Manuel Mayo, busca fichajes con el nombre del delantero Eduardo Vargas dando vueltas.

Pato Yáñez analiza la llegada de Eduardo Vargas a la U

Eduardo Vargas tomó la decisión de no renovar su contrato en Audax Italiano, por lo que su potencial regreso a la U toma fuerza.

Uno de los que analizó el posible retorno de Turbo Man al elenco laico fue Patricio Yáñez, quien aprobó el fichaje del delantero en el cuadro estudiantil.

“Yo también lo traigo. Me parece que tuvo partidos buenos y otros no tan buenos en Audax, pero el colectivo yo creo que lo va a ayudar, lo potencia“, dijo el Pato en radio Agricultura.

“Él debiera, si la U mantiene lo que tiene y la llegada de un técnico pro en ese sentido, él debería potenciarse. Está muy identificado por la U y ante la ausencia de jugadores importantes puede ser un aporte, sin ser un 9”, agregó.

Eduardo Vargas puede ser el reemplazante de Lucas di Yorio y Rodrigo Contreras en la U versión 2026.