La fiesta del fútbol y la fiesta de la democracia. Festejos distintos que, sin embargo, se contraponen en fechas como este domingo. O, por lo menos, sus actores convergen.

Es lo que pasó con Arturo Vidal, quien asistió a su local de votación para ejercer su derecho al sufragio por segunda vez en su vida, en las elecciones presidenciales 2025. El King fue entrevistado por Mega, mientras esperaba que avanzara la fila de votantes en San Joaquín.

Antes, eso sí, y con todo el tiempo del mundo, Arturo Vidal se dio el tiempo de compartir con la gente. Foto por acá, foto por allá, para finalmente llegar a la entrada de su sitio de votación.

Las palabras de Arturo Vidal

Enfático, pero sin revelar mucho. Arturo Vidal se paseó por el local de votación mientras lo perseguían para pedirle fotos, saludos y para entrevistarlo, tal como hizo Mega.

“Ojalá cumplan lo que se promete y que Chile siga creciendo. Aquí nací, y feliz de venir a votar. Me tocó cerca. Lo importante es que todos vengan a votar. La primera vez me costó, no sabía doblar el voto. Ahora ya aprendí y traje el carnet“, aseguró el King, mientras hacía la fila.

No quiso revelar su candidato (“es privado”), pero, en un Live de Instagram, que hacía mientras votaba, señaló lo que quiere del próximo presidente. “Que cumpla y que mejore la salud, la educación y que todas las hue… sean gratis“, dijo, eufórico y en tono de broma, para luego lanzar una bomba.

“En un par de años me voy a tirar de presidente y haremos un Chile mejor“, cerró el King, que ya tiene el cariño de la gente. Ahora, sólo falta saber con qué sector político se identifica…

Arturo Vidal se maneja con las multitudes | Photosport

