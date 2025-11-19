Los clubes comienzan a planificar sus movimientos de cara al próximo mercado de pases, donde un jugador que podría cambiar de equipo es Lionel Altamirano, el goleador argentino de Huachipato, quien despertó el interés de distintos clubes.

Según reveló AS, Colo Colo y Universidad de Chile estarían interesados en el jugador para la próxima temporada, considerando que lleva 12 goles en lo que va del año, lo que lo ubique en el tercer lugar del listado de goleadores de la Liga de Primera.

Lionel Altamirano despertó el interés fuera de Chile

En conversación con AS, el representante del jugador, Gerardo Godoy, habló sobre el presente del jugador y de los otros países que han preguntado por Lionel. “Me han hablado de Perú, de Ecuador, de Emiratos Árabes, de Medio Oriente, pero nada concreto. México, Argentina, Unión de Santa Fe, Deportivo Cali… equipos así”.

Lionel Altamirano es uno de los goleadores de la Liga de Primera/Photosport

“A mitad de año hubo varios interesados, y ahora me han llamado representantes, gerentes de clubes, pero nada concreto, solamente consultando cuál es su situación. Y es normal, es el tercer goleador del torneo y un jugador atractivo para esos países”.

Asimismo, Godoy agrega sobre el futuro del jugador que “por ejemplo, si es que no es ninguno de los grandes (de Chile), sería el extranjero. ¿Quién más va a pagar aquí en Chile? Ahora, si Huachipato clasifica a una copa internacional, también sería atractivo para el club (mantenerlo)”.

Publicidad

Publicidad

ver también Seleccionado paraguayo que jugó en Chile cuenta su pesadilla en Argentina: “Nunca me tocó algo así”

El jugador despertó el interés de clubes fuera de Chile.

“Pero claro, la idea es ir surgiendo. Tú sabes que es un chico que jugó en el Ascenso, y también hay que mejorar en lo económico, sería un gran paso. Ya tiene 33 años, entonces es el momento”, explicó.

ver también Tras salida de Ribera: solo 7 técnicos se han mantenido todo el año en Primera División

Actualmente, Huachipato va en el noveno puesto de la tabla de posiciones, fuera, hasta el momento, de la clasificación a campeonatos internacionales.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, esta a pocos puntos de los puestos de ingreso a Copa Sudamericana, por lo que todo se definirá cuando finalice la Liga de Primera.