Este centrodelantero paraguayo llegó hace varios años a Chile y hoy milita en Newell’s Old Boys de Argentina. Jugó en Magallanes, donde destacó como un tremendo goleador. También vistió la camiseta de Santiago Wanderers y de Huachipato.

Su estadía en el fútbol chileno le sirvió para tomar experiencia e impulsarse a la élite. Las referencias son para Carlos González, quien luego de su paso por el Huachi recaló en el Necaxa de México. También jugó en los Pumas de la UNAM, Tigres, Toluca y Xolos de Tijuana del balompié azteca.

Le dicen Cocoliso y quedó contrariado por esa derrota ante Racing Club, que le ganó a la Lepra por 1-0 con solitario gol de Tomás Conechny. “Hicimos un gran esfuerzo, el empate era algo positivo para nosotros. Sabíamos que ellos venían con todo”, expresó el guaraní de 32 años en TNT Sports Argentina.

Carlos González en acción ante Universidad Católica con Santiago Wanderers. (Andrés Piña/Photosport).

“Creo que lo estábamos llevando súper bien, pero el fútbol tiene estas cosas. Son de detalles, ellos aprovecharon la que tuvieron y nos llevamos una derrota amarga. Queríamos irnos contentos con nuestra gente, lastimosamente no se dio”, aseguró González.

Carlos González en acción por Newell’s Old Boys ante Boca Juniors. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

De todas maneras, le quedó una satisfacción: la de mantener al cuadro rosarino en la élite trasandina. “Siempre tenemos la obligación de ganar y con toda nuestra gente, teníamos la ilusión de regalarles un triunfo. Y no se pudo. Nos vamos muy tristes, la gente también se va decepcionada”, reconoció el ariete, quien suma 16 partidos con el equipo nacional de Paraguay.

“No estuvimos a la altura en todo el torneo, pero nos vamos con la tranquilidad de que el equipo está en primera. A esperar qué ocurrirá más adelante, que sea lo mejor para Newell’s”, manifestó González sobre una institución muy complicada en el vecino país.

ver también Jugó en el fútbol chileno, zafó del descenso en Argentina con 44 años y celebró con su hijo

Carlos González, el paraguayo que jugó en Chile y la pasó mal en Argentina: “No me tocó una experiencia así”

Publicidad

Publicidad

La sensación del ariete paraguayo Carlos González, quien comenzó en Chile su recorrido internacional que hoy lo tiene en Argentina, es buena por mantener la categoría. Pero mala por lo vivido en la élite del balompié trasandino. “No me había tocado una experiencia así”, admitió Cocoliso, siempre en TNT Sports.

“Para serte honesto, no conocía el fútbol argentino. Ese desafío tuve para venir. Y encontrarme con todo esto, pero me voy con la sensación de que di lo mejor de mí. Sé que pude haber entregado un poquito más, pero con la tranquilidad de que lo di todo”, manifestó el atacante nacido en Iturbe.

Carlos González aguanta la marca de Enzo Roco en un partido entre Chile y Paraguay. (Alejandra Gomez/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Por cierto, como esas palabras supieron a despedida, le consultaron por su futuro ligado a los leprosos. “Todo es muy incierto y difícil de percibir qué va a pasar. A esperar, obviamente, que las cosas se den a cabalidad. La gente vio que me entregué por completo, siempre estarán las ganas de seguir”, sentenció Carlos González, quien termina su contrato el 31 de diciembre de 2025 en los rosarinos.

Tweet placeholder

ver también Se borró de Colo Colo en la lucha por zafar del descenso y ahora pasa rabias en la Copa Potrero: “¡Corro más que ustedes y…!”

Revisa el compacto del triunfo de Racing ante Newell’s Old Boys

Publicidad

Publicidad

Así quedó Newell’s Old Boys en la tabla de la Liga Profesional de Argentina

Newell’s terminó la segunda fase de la Liga Profesional de Argentina en el penúltimo lugar, sólo por delante de Independiente Rivadavia de Mendoza.