Este defensor argentino estuvo en el plantel que peleó el descenso con Colo Colo y años más tarde, celebró haber mantenido la categoría en el fútbol de Argentina. Por si eso fuera poco, fue protagonista de aquel logro, pues anotó la apertura de la cuenta en el 2-1 de Sarmiento de Junín sobre Instituto de Córdoba.

Las referencias son para Juan Manuel Insaurralde, el capitán del equipo verde donde es compañero del chileno Iván Morales. Anotó el 1-0 parcial ante la Gloria apenas comenzado el encuentro. En los 2 minutos de la primera parte, el Chaco celebró con ímpetu su gol de cabeza.

“Vamos, animal. Vamos la puta madre, vamos loco”, se felicitó con el portero Lucas Acosta. Todo eso salió en vivo por la pantalla de TNT Sports en el vecino país, donde Insaurralde sacó la voz con orgullo por lo hecho junto a sus compañeros con el equipo adiestrado por Facundo Sava.

El abrazo entre el Chaco Insaurralde y el portero de Sarmiento Lucas Acosta. (Captura TNT Sports).

“Realmente fue un año muy difícil. Somos el equipo más chico de primera división, todo nos cuesta el doble. Faltando una fecha para el final que nos hayamos salvado es un mérito muy grande”, manifestó Insaurralde, quien jugó 94 partidos con la camiseta del Cacique.

Chaco Insaurralde y Williams Alarcón en la terrible temporada 2020 del Cacique. Los albos estuvieron a punto de descender. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Añadió que “les agradezco a todos los que están con nosotros, el cuerpo médico y la gente del club. En el día a día la pasamos muy bien y se refleja en el campo de juego”. Una alegría muy grande para el cuadro verde, que de todas formas tiene un partido más por jugar. Será ante San Lorenzo de Almagro.

Juan Manuel Insaurralde anotó seis goles por Colo Colo, donde estuvo en el equipo que coqueteó peligrosamente con el descenso, algo que en Argentina también le tocó vivir. Con 41 años a cuestas y un sinfín de batallas en el fútbol profesional.

“El primer tiempo fuimos muy superiores. Hicimos dos goles muy rápido. Estábamos dos goles arriba. Y unos desajustes del segundo tiempo, que siempre hay cosas por mejorar. Lo importante es que se ganó, salvamos la categoría y eso es un mérito muy grande”, fue lo que rescató el Chaco Insaurralde.

El ex Boca Juniors y Spartak Moscú de Rusia, de todas formas, no se confía. Quiere meterse a la postemporada del balompié trasandino. “Estamos ahí, muy cerca. Queda un partido más. Vamos a ir en busca de eso”, manifestó el avezado zaguero, quien también jugó en Newell’s Old Boys.

“Muy agradecido, a mi edad que pase esto el reconocimiento es un mimo al alma, al esfuerzo y la constancia que uno le puso desde que debutó en primera. Todas las vueltas de la vida. Esto es un premio a todo eso”, cerró el Chaco Insaurralde, quien también jugó en Jaguares de México, PAOK de Grecia e Independiente de Avellaneda.

Revisa el compacto del triunfo de Sarmiento vs Instituto de Córdoba

Así va Sarmiento en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina

Sarmiento aún sueña con la postemorada en el fútbol argentino. Si termina entre los primeros 8, lo conseguirá.

