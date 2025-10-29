Iván Morales negoció su arribo a Sarmiento de Junín en la primera división de Argentina con el mismo representante que tiene el arquero titular de Racing Club. El ariete chileno ha podido mostrar parte de su calidad en el vecino país, donde le anotó un gol histórico a River Plate para que su equipo ganara de visitante.

Las referencias son para el trasandino Juan Cruz Oller, dueño de la agencia Oller Group, quien hace varios años asesora a Morales. De hecho, fue su agente en toda la época del ariete nacido en La Puntilla como jugador de Colo Colo. También fue quien lo llevó al Cruz Azul de México.

Y por estos días, el citado agente quedó en el ojo del huracán a raíz de una entrevista que a muchos les pareció desafortunada. Sobre todo a los más fanáticos hinchas de la Academia y, por qué no, también a algún dirigente del semifinalista en la Copa Libertadores.

Iván Morales y Sarmiento celebraron así ante River Plate. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Tiene que ver con el golero Facundo Cambeses, quien le ganó el puesto al chileno Gabriel Arias y ha tenido un rendimiento sobresaliente que incluso lo llevó a debutar en la selección de Argentina. “Creo que va a tener una oferta importante en diciembre”, expresó Cruz Oller en un diálogo con No Podemos Perder de AZZ Stream.

Facundo Cambeses en acción ante Flamengo en la semifinal de la Copa Libertadores. (Wagner Meier/Getty Images).

Juan Cruz Oller conmociona al fútbol de Argentina y adelanta salida del portero de Racing Club

Este representante sabe perfectamente que haber jugado por la selección adulta de Argentina será beneficioso para Facundo Cambeses, quien goza de un buen presente en Racing Club y cuenta las horas para la revancha ante Flamengo por un boleto a la final de la Libertadores.

Juan Cruz Oller dejó de una pieza al periodista Flavio Azzaro, un acérrimo hincha de la Academia. El comunicador bromeó y dijo que quiere a Cambeses en la portería “por 50 años más”. Pero se encontró con un silencio que lo hizo ponerse en el peor de los casos.

“Creo que a veces las posibilidades las tienes que aprovechar”, lanzó Juan Cruz Oller, quien terminó de pulverizar el deseo de Azzaro. Para muchos, el momento de decir esto fue contraproducente: el foco del equipo está completamente en el duelo ante el Mengao que se disputará este 29 de octubre en el Cilindro de Avellaneda a las 21:30 horas. El Fla tiene la ventaja mínima en el marcador global.