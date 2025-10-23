Racing Club tiene en sus filas a un arquero que la U de Chile incluyó en su carpeta de potenciales refuerzos. Eso sí, en los últimos partidos este referente de la Academia pasó a ser el reserva tras seis años de ser titular prácticamente indiscutido.

Las referencias son para Gabriel Arias, quien jugó por la selección chilena algunos partidos de las Eliminatorias 2026. Pero desde la derrota ante Bolivia no apareció más en las citaciones de Ricardo Gareca. Tampoco asomó en la nómina que elaboró Nicolás Córdova para el cierre ante Brasil y Uruguay.

Y estuvo en el banco para la derrota de la Acadé ante Flamengo en el mítico estadio Maracaná, donde Cambeses tuvo una actuación espectacular. El golero, quien acaba de debutar por la selección de Argentina en un amistoso ante Puerto Rico, mostró parte de su gran nivel en Río de Janeiro.

Facundo Cambeses en acción ante el Flamengo. (Wagner Meier/Getty Images).

Sacó un gran remate de Samuel Lino que parecía tener destino inevitable de gol. También hizo un achique tremendo ante Bruno Henrique en la jugada que terminó con el tanto en contra de Marcos Rojo. “Estoy contentísimo por él, es un chico que trabajó, esperó su momento”, afirmó Gustavo Costas, DT racinguista.

DT de Racing valora el nivel de Facundo Cambeses que relegó a Gabriel Arias

Facundo Cambeses valoró mucho a Gabriel Arias cuando le tocó asumir la titularidad de Racing Club y seguramente sabe que su compañero está en el ojo de la U de Chile. Y también que genera interés en Colo Colo para reforzar el plantel de 2026.

Facundo Cambeses y Gabriel Arias tienen una gran relación y quedó claro en el Maracaná. (Wagner Meier/Getty Images).

Mientras tanto, Cambeses parece haberse ganado el corazón de su entrenador. “Fue puteado también y hoy está en un momento espectacular. Demostró por qué Scaloni lo llevó a la selección”, apuntó Gustavo Costas, quien terminó en el 4° lugar del Campeonato Nacional 2022 con Palestino antes de emigrar rumbo a la selección de Bolivia. Hoy en día saca cuentas alegres con el arquero que eligió.

Gustavo Costas en la derrota de Racing ante Flamengo. (Wagner Meier/Getty Images).

¿Cuándo se juega la revancha de Racing Club ante Flamengo en la Copa Libertadores?

Racing Club recibirá a Flamengo en la revancha de la semifinal en la Copa Libertadores 2025. El partido se jugará el 29 de octubre en el Cilindro de Avellaneda a las 21:30 horas.