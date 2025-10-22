Colo Colo no ha tenido una buena temporada, la cual ha estado lejos de las expectativas. Por esta razón, ya analizan las alternativas de mercado de cara al 2026.

El año que debía quedar grabado con letras doradas por la celebración del centenario, se terminó transformando en una pesadilla. Ahora solo esperan finalizar de la mejor manera posible una campaña que cerrarán sin ningún título.

El arquero que buscará Colo Colo

Una de las falencias de Colo Colo en este tormentoso 2025, ha sido el arco. Brayan Cortés no mostró un buen rendimiento y terminó saliendo a préstamo. Fernando de Paul se quedó con los guantes y su horrible actuación ante U. Católica dejó más dudas que certezas. Eduardo Villanueva todavía no es prenda de garantías.

Los Albos tienen como principal objetivo en el cierre de temporada el clasificar a una copa internacional. Si lo logran,son conscientes que necesitarán a un cuidatubos de categoría, por lo que tendrán que salir al mercado.

Cortés está cedido en Peñarol y si el Manya decide quedarse con el Indio, sí o sí irán por otro meta para luchar por la titularidad con Fernando de Paul. En este contexto es donde Colo Colo buscaría un arquero de calidad probada, incluso con paso por su seleccionado.

Se trata de Gabriel Arias. El argentino chileno finaliza contrato con Racing a fines de este 2025 y en las últimas semanas perdió la titularidad ante Facundo Cambeses. Por esta razón, podría no renovar con la Academia y llegar gratis a los Albos, tal como lo indicó el periodista Rodrigo López de DSports.

Bien dicen que los equipos se arman de atrás para adelante y es lo que piensa Colo Colo. Arias podría ser el encargado de ponerse los guantes albos en el 2026, para que el club vuelva a ser protagonista a nivel nacional e internacional.