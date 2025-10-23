Arturo Vidal y Sergio Agüero llenan de elogios a Erick Pulgar: “El motor de Flamengo”

Erick Pulgar fue titular en el encuentro en el que Flamengo tomó una mínima ventaja ante Racing, en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores jugada en Río de Janeiro.

El volante chileno estuvo a punto de tener un momento de gloria cuando le metió un magistral pase gol a Samuel Lino, el que lamentablemente fue anulado por un off side milimétrico.

Los elogios a Erick Pulgar en Flamengo

La gran actuación del antofagastino fue aplaudida por Arturo Vidal y Sergio Agüero, que compartieron juntos una transmisión en la que comentaban el duelo copero.

“Me gusta Pulgar, siempre está bien parado”, manifestó el Kun ya sobre el final del encuentro, entendiendo que la labor táctica del chileno fue clave en el orden del Mengao.

Pulgar enfrentando a Racing, partido en el que fue figura

Algo que fue complementado con la opinión del King Arturo, que tiró para arriba a su compatriota y entiende que pasa por él muchos pasajes del juego del cuadro de Filipe Luis.

Publicidad

Publicidad

“Sí, juega muy bien el Flaco Pulgar. Es el que mueve los hilos, el motor de Flamengo”, manifestó sobre su ex compañero en la selección chilena y en el elenco carioca.

ver también Erick Pulgar clave en agónica victoria de Flamengo ante Racing por Copa Libertadores

Flamengo ahora debe dar vuelta la página en Copa Libertadores y enfocarse en lo que será el partido ante Fortaleza de este sábado, por la liga local, en la que es puntero junto a Palmeiras.

Seguramente no jugará Pulgar ese duelo del Brasileirao, pues el DT le dará descanso a muchos jugadores pensando en la revancha ante Racing, del próximo miércoles.

Publicidad