Universidad de Chile comenzó su segunda semana de pretemporada al mando de Francisco Meneghini, donde esta mañana se mantuvieron en el Centro Deportivo Azul, para luego trasladarse al centro de entrenamiento del Sifup donde se quedarán toda la semana.

Uno de los que trabaja fuerte para volver a los trabajos junto a sus compañeros es Marcelo Díaz, quien sigue en etapa de recuperación por una cirugía que se realizó durante sus vacaciones.

Por lo mismo, en las imágenes que comparte la U en sus redes sociales siempre se le ve haciendo otro tipo de ejercicios, pero con la confianza de volver cuanto antes.

En ese sentido, el capitán refleja su estado de ánimo en un particular tatuaje que mostró en cámara, el que sin duda le da fuerza para seguir adelante en su recuperación.

El tatuaje de Marcelo Díaz: “Sonríe, es gratis”.

El mensaje de Chelo Díaz a sus compañeros de la U

Marcelo Díaz nuevamente entrega señales de su avance en Universidad de Chile, donde sigue apurando para estar presente en los amistosos de pretemporada, donde el domingo chocarán ante Racing.

Por lo mismo, en un video que muestra su recuperación se puede ver un tatuaje que es una seña de motivación para seguir adelante, en busca de volver a las cacnhas.

“Sonríe, es gratis” dice el mensaje que tiene en el brazo derecho y que muestra en un video de la pretemporada de la U, en una clara señal que lucha por estar de regreso.

