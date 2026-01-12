Es tendencia:
Copa Libertadores

Abismo económico: Los millones de Cruzeiro y Flamengo para romper la Copa Libertadores

La billetera de los clubes brasileños no tiene fondo. Cruzeiro pagó una fortuna por Gerson y Flamengo va por Lucas Paquetá, lo que marca una distancia sideral con el resto de Sudamérica.

Por Alfonso Zúñiga

Gerson firmó en Cruzeiro y Flamengo va por Lucas Paquetá.
© Cruzeiro/Getty ImagesGerson firmó en Cruzeiro y Flamengo va por Lucas Paquetá.

A menos de 20 días para que comience la edición 2026 de la Copa Libertadores, el movimiento del mercado de fichajes en Sudamérica refleja una triste y cruda realidad: Brasil le “pasa el trapo” a todo el continente.

Mientras en Chile, Argentina o Colombia cuentan las monedas para traer un préstamo “con opción de compra”, Cruzeiro y Flamengo no firman jugadores; compran jerarquía europea al contado. No es solo fútbol, es una demostración de fuerza bruta financiera.

Prueba clara de esto fue el anuncio que el conjunto de Belo Horizonte realizó este fin de semana, con la compra del volante Gerson, ex compañero de Arturo Vidal y Erick Pulgar en el “Mengão”, por el cual pagaron US$35 millones de dólares al Zenit ruso. El fichaje más caro en la historia de Sudamérica.

Cruzeiro y Flamengo “rompen” la Copa Libertadores

Pero si esta contratación es una auténtica salvajada, en el conjunto carioca no quiere quedarse atrás, y según el periodista especialista en mercado de fichajes Fabrizio Romano, el club está dispuesto a invertir nada menos que US$40 millones.

El reportero italiano dio a conocer que el último campeón de Copa Libertadores tiene listo un acuerdo con el mediocampista Lucas Paquetá para que regrese a Brasil, y sólo resta que su actual club, el West Ham United apruebe la oferta, para que se convierta en el más caro de Sudamérica.

De concretarse, tanto Flamengo como Cruzeiro se encumbrarán como los máximos candidatos para pelear y ganar el certamen continental, lo que abre una vez más la brecha entre los equipos brasileños y el resto de los sudamericanos.

Lucas Paquetá es el fichaje de lujo al que apunta Flamengo para la Copa Libertadores

¿Cuándo comienza el certamen continental?

La edición 2026 de la Copa Libertadores iniciará este martes 3 de febrero con los juegos de primera fase clasificatoria, instancias que se extenderán hasta el jueves 19 de marzo. Mientras que la etapa de grupos se abrirá a partir del martes 7 de abril.

