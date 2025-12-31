Muchos futbolistas esperan el periodo de vacaciones para irse al Caribe, a Europa o a destinos turísticos que muchos sueñan. Pero para Erick Pulgar, no hay nada como estar en casa.

Por lo mismo es que tras ganar la Libertadores y el Brasileirao con Flamengo, ser elegido el Mejor de los Mejores deportistas chilenos en el 2025 y ser incluido en el equipo ideal del continente, festejó humildemente en su natal Antofagasta.

Tras el reconocimiento que le dio el diario El País de Uruguay, el volante chileno mostró su descanso en la Perla del Norte. Y lejos de los lujos, se fotografió frente al mar.

Ahí comía un ceviche y se tomaba una Limón Soda. Gustos que un campeón continental puede darse tras cerrar una de las mejores temporadas de su carrera.

Pulgar frente al mar de Antofagasta

Pulgar aprovechó de estar con sus amigos y recargar así energías de cara al 2026, en el que Flamengo deberá revalidar los títulos conseguidos durante esta temporada.

Publicidad

Publicidad

Pulgar disfruta de sus amistades

Pulgar tiene una asignatura pendiente con la selección chilena

Pulgar, eso sí, este año no participó mucho en la selección chilena. Una espina que tiene clavada a pesar de ser el único campeón de Copa América 2016 que podría ser convocado actualmente por su nivel.

Sobre ese asunto, indicó hace algunos días que “yo no tengo que pensar en mi retorno a la selección, eso lo tiene que pensar el entrenador que esté en el momento”.

Publicidad

Publicidad

ver también Junto a Messi: Erick Pulgar cierra el año como crack en el equipo ideal de América

Complementó la idea señalando que “yo hago lo que tengo que hacer en mi club y en base a eso me puedo ganar o no el llamado a la selección”.