Pasaron más de cinco meses para que el volante chileno Erick Pulgar volviera a jugar un partido de Copa Libertadores con la camiseta de Flamengo. Aquella última ocasión fue el 8 de mayo en Argentina, cuando igualaron por 1-1 con Central Córdoba.

Coincidencia o no, el destino quiso que fuera ante un rival argentino que el oriundo de Antofagasta volviera a jugar en el certamen continental, y nada menos que en una semifinal, donde fue titular en el duelo ante Racing Club, con el arquero Gabriel Arias en el Estadio Maracaná.

Pulgar vio acción con Flamengo ante Racing

Tal como ocurrió en su vuelta a las canchas el fin de semana ante Palmeiras, el campeón de América en 2016 fue de la partida para acompañar en zona de contención al italiano Jorginho, en un trámite de juego donde pocas veces se vio superado.

Es que Racing decidió replegarse y ser más cauto. El equipo que dirige Gustavo Costas buscó jugar al contragolpe y apelar a la pelota quieta para tratar de causar daño a un Flamengo que controló el juego, mas fue incapaz de plasmarlo en el marcador.

De hecho, desde los pies de Pulgar llegó la ocasión más clara del encuentro. En el minuto 81, un pase largo y profundo del chileno para buscar la cabeza de Samuel Lino abría el marcador; sin embargo, desde el VAR detectaron que el anotador estaba fuera de juego. No se validó.

Pero cerca de cumplirse el tiempo reglamentario, apareció el colombiano Jorge Carrascal, la figura indiscutible del encuentro, quien habilitó a Bruno Henrique, su remate lo contuvo Facundo Cambeses, pero el remate le quedó al creativo para poner el 1-0 definitivo.

La victoria deja en buen pie a Flamengo con miras a la revancha en Argentina, un escenario donde ya supo eliminar a un equipo de ese país como Estudiantes de La Plata; pero Racing ya sabe concretar épicas remontadas, sino pregúntenle a Peñarol.

¿Cuándo se juega la revancha?

El duelo entre el rubronegro y la Academia se definirá el próximo miércoles 29 de octubre desde las 21:30 horas en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón, en la localidad trasandina de Avellaneda.