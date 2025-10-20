Erick Pulgar poco a poco comienza a recuperar el terreno perdido en Flamengo. Uno de los más felices con su vuelta es Filipe Luís, quien le dedicó una cariñosa frase para graficar su importancia.

El volante chileno sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho durante el mes de junio, lo que lo tuvo alejado varios meses de los terrenos de juego. Ahora ya está recuperado y el más alegre con su retorno es el entrenador del Mengao.

Filipe Luiz hipnotizado con Pulgar

En el último partido de Flamengo ante Palmeiras por el Brasileirao, Erick Pulgar fue titular y disputó 60 minutos en la victoria por 3-2. Esta fue su primera estelaridad luego de superar sus problemas físicos, algo que fue muy celebrado por Filipe Luís.

“Pulgar siempre ha sido, como les he dicho, un pilar del equipo, siempre lo ha sido para mí. Es un jugador clave, un líder tanto dentro como fuera del campo”, indicó el entrenador del Mengao. Incluso, el ex jugador de Atlético Madrid y Chelsea usó una frase muy elocuente para describir la importancia del antofagastino.

“Es alguien que entiende lo que pienso como nadie. Es una parte de mí dentro del campo, es muy importante“, indicó Filipe Luís. El chileno es uno de los estandartes del Flamengo.

El siguiente partido del Mengao será por la Copa Libertadores, donde en la semifinal enfrentará a Racing este miércoles 22 de octubre. La ida será en Río de Janeiro, donde el técnico celebra el gran nivel e importancia del resto de sus dirigidos, además de Pulgar.

“Jorginho también lo es, Saúl tiene una zurda que nos da mucho a la hora de pasar el balón. El entrenador está contento de tener a todos estos jugadores disponibles, incluido Nico (De La Cruz), que está a punto de regresar”, cerró el cariñoso Filipe Luís.