Más de 196 mil visualizaciones: Flamengo deja la grande con incendiario mensaje en Copa Libertadores

Flamengo se transformó en el último equipo clasificado a las semifinales de Copa Libertadores. El elenco dirigido por Filipe Luis eliminó a Estudiantes de La Plata por penales y se metió entre los cuatro mejores del torneo.

El cuadro brasileño, que no contó con Erick Pulgar aún en recuperación, tuvo que forzar hasta la definición de penales y con gran presentación de Agustín Rossi se quedó con el pasaje a las semifinales.

Sin embargo, la celebración del Fla desató polémica y prácticamente dejó la grande en redes sociales. Es que sin ingún tipo de filtro ni mesura, se mandaron una publicación que en minutos superó las 196 mil visualizaciones.

Polémica publicación de Flamengo

El posteo hacia referencia a la superioridad de Brasil sobre Argentina. Desde que “Zico es mejor que Maradona”, que “el churrasco es más que el asado”, hasta que “1 real son 247 pesos”.



El mensaje rápidamente se viralizó y según indicaron hubo llamados de molestia hacia la dirigencia por particular publicación. Especialmente porque en semifinales se deberá enfrentar a Racing Club y otra vez deberá visitar Argentina.

El polémico posteo de Flamengo que desató molestia en redes sociales. Luego lo borró.

Por lo que Flamengo decidió borrar el posteo. Maniobra que poco y nada sirvió y que aumentó la molestia de cara a los partidos que enfrentará en octubre. Cabe consignar que el primer encuentro será en el Estadio Maracaná el 22/10. Luego la revancha está fijada para el 29/10 en el Cilindro de Avellaneda.

