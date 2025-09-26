Es tendencia:
Copa Libertadores

Jugó en Antofagasta, duró cuatro meses en Chile y puso a Flamengo en semis de Libertadores

El futbolista de breve paso por nuestro país fue la figura del elenco brasileño, que derrotó en definición por penales a Estudiantes de La Plata.

Por Alfonso Zúñiga

Flamengo clasificó a semifinales de Copa Libertadores.
La edición 2025 de la Copa Libertadores ya definió a sus cuatro semifinalistas. El último de ellos, fue tras una emotiva definición por penales entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, que tuvo como principal figura a un ex valor del fútbol chileno.

Si bien la ventaja era mínima para los brasileños, que no contaron con Erick Pulgar en cancha, que todavía se recupera de su fractura, fueron los argentinos quienes ganaron en la revancha por 1-0, con gol de Gastón Benedetti (45+2′), llevando la serie a la “muerte súbita”.

En esta instancia, Flamengo fue mucho más efectivo pues acertó todos sus lanzamientos penales, a diferencia de Estudiantes que falló dos de sus tiros, o para ser más precisos, el pase a semifinal de Libertadores se lo deben a un ex Antofagasta.

El ex Antofagasta figura de Flamengo en Copa Libertadores

La referencia es para el arquero argentino Agustín Rossi, que en la definición desde los 12 pasos contuvo los lanzamientos de Benedetti y el capitán “pincha” Santiago Ascacíbar, para cerrar la serie a favor del rubronegro por 4-2.

Les dije a mis compañeros que los iba a ayudar en los penales. Tuve la suerte de poder atajar dos y definir la serie. Estoy muy feliz por eso”, afirmó el ex futbolista puma que enfrentará a Racing Club de Avellaneda en semifinales de Libertadores.

¿Cómo fue el paso de Rossi por el fútbol chileno?

El guardameta trasandino llegó a Deportes Antofagasta en febrero del 2019, a préstamo desde Boca Juniors, mas apenas estuvo en nuestro país por cuatro meses, ya que en junio decidió volver a su país natal, para ser refuerzo de Lanús.

En su paso por los “Pumas”, Agustín Rossi disputó apenas cinco encuentros, todos por el Campeonato Nacional, con un total de 450 minutos en los cuales recibió seis goles en contra y no entregó vallas invictas.

Agustín Rossi durante su paso por Antofagasta en 2019 (Photosport)

Agustín Rossi durante su paso por Antofagasta en 2019 (Photosport)

