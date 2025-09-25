Liga Deportiva Universitaria (LDU) concretó el batacazo de los cuartos de final de Copa Libertadores. El elenco dirigido por Tiago Nunes derribó a Sao Paulo y aseguró sus pasajes a la semifinal del torneo más importante del continente.

Con solitaria anotación de Jeison Medina (41’), el cuadro ecuatoriano alcanzó para quedarse con el triunfo en la revancha en el Estadio Morumbi. Lo que se sumó a la victoria de la ida, dejando un global de 3-0 categórico.

Contundente rendimiento del entrenador brasileño y que además contó con la participación estelar de dos jugadores chilenos que están fuera del radar al menos en la selección nacional. Situación que tiene directa relación con Fernando Cornejo y Lautaro Pastrán.

Los chilenos que se mente en la semifinal de Copa Libertadores

Presentación de ambos jugadores nacionales que fueron destacadas en Ecuador por el alto rendimiento que han mantenido en esta temporada y con la llegada de Nunes tras su fallido paso por la UC.

Fernando Cornejo emigró en 2024 y gracias a “Vitamina” Sánchez rápidamente se adaptó al cuadro de Quito. Pero ya en está temporada actual se afianzo como eje en el equipo. En total suma 36 partidos, entre competencia local, Libertadores y Supercopa.

Fernando Cornejo y Lautaro Pastrán son los chilenos que buscan la gloria en la Copa Libertadores. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)

Rodaje que quedó en evidencia en el Morumbi donde disputó 79 minutos y que le fue merecedor de nota 6,8 según Sofascore, siendo uno de los más altos. En su lugar ingresó el otro chileno Lautaro Pastrán que llegó proveniente de Belgrano.

El ex Everton ha pasado desapercibido pero también es de los que más considera Tiago, y hasta el momento lleva un gol. Ahora ambos jugadores nacionales deberán afrontar en semifinales un rival que viene de eliminar a uno de los candidatos al título como River Plate.

Es que el LDU se medirá ante Palmeiras y el primer partido será en la altura de Quito el 22 de octubre. La revancha será en el Allianz Parque el 29 del mismo mes.