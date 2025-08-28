Fernando Cornejo pasa por un gran momento en Liga de Quito, donde es figura en el fútbol ecuatoriano. Claro que no olvida a Chile e incluso, imagina un regreso al torneo nacional defendiendo a un grande.

Cornejo tuvo buenos pasos por Cobreloa, Audax, Coquimbo y Palestino, entre otros, pero en el 2024 armó las maletas y se fue a los Albos por expreso pedido de Pablo “Vitamina” Sánchez, quien lo había tenido en el Tino-Tino. En la mitad del mundo ha brillado.

La cuenta pendiente de Fernando Cornejo

Fernando Cornejo pasa por un lindo momento en Liga de Quito de la mano de Tiago Nunes. Incluso, clasificaron a los cuartos de final de la Copa Libertadores luego de eliminar a Botafogo. En la ronda de los ocho mejores se medirán ante Sao Paulo.

Más allá de su buen presente, Cornejo tiene claro que en algún momento volverá al fútbol chileno. El volante de 29 años explicó que le gustaría regresar a un grande, donde le tiró un palito al club al cual le agradaría defender en el caso de un retorno.

“Es la intención que tengo después de volver a Chile esa, volver a un grande. Tengo una espinita clavada con un equipo, pero en el caso de que me toque volver a un equipo grande lo afrontaré de gran manera, con más experiencia y en un mejor momento futbolístico“, indicó Cornejo a ESPN.

¿Con qué equipo tiene una “espinita clavada”? Con Universidad de Chile. El volante estuvo a préstamo en el 2020 en el Romántico Viajero, donde no pudo mostrar su mejor nivel ante la irregularidad que pasaba el club, bajo la dirección de Hernán Caputto y Rafael Dudamel.

“Sería lindo, bastante lindo volver a Chile para estar con amigos, familia que al estar lejos se le extraña un poco. Vamos a ver si sale en un futuro“, cerró Fernando Cornejo. En su breve paso por el Romántico Viajero disputó 23 partidos y no anotó goles.