La presencia de Nicolás Córdova al mando de la Selección Chilena provoca ilusión en el ambiente, especialmente en aquellos futbolistas que ni siquiera fueron observados por el perezoso Ricardo Gareca. Algo que entiende muy bien su colega entrenador Tiago Nunes.

Es que el ex técnico de Universidad Católica, y que actualmente dirige en Liga Deportiva Universitaria de Quito, cuenta con dos futbolistas nacionales en su plantel, como el delantero Lautaro Pastrán y el mediocampista Fernando Cornejo.

Precisamente sobre este último jugador, Tiago Nunes habló tras la derrota por 0-1 ante Botafogopor octavos de final en Copa Libertadores, instancia en la que exigió a Nicolás Córdova que lo considere para su primera convocatoria en la Selección, para las Eliminatorias.

Nunes pide a Córdova que llame a figura para la Selección

Todo partió luego de las críticas desde la prensa ecuatoriana hacia el nacional por perder el balón en la jugada que provocó el gol más rápido de esta edición del certamen continental, a los 14 segundos. “No es un error, es una fatalidad“, expresó.

En esa línea, Tiago Nunes agregó sobre Cornejo que “es de los jugadores con mejor pase. Juega bajo presión. Y a mí me genera muy buenas sensaciones cuando él está en la cancha. Cuando más participa del partido, mejor nuestro equipo juega”.

Fue aquí donde el técnico de Liga de Quito le dejó recado a Córdova. “Es un jugador de muchísima jerarquía que me genera buenas sensaciones. No sé hasta hoy por qué no fue convocado para la selección de Chile. Es un jugador que puede jugar en cualquier nivel”, puntualizó.

Los números de Fernando Cornejo en 2025

El mediocampista llegó a Liga de Quito a mediados de 2024, proveniente de Palestino. En la actual temporada, entre torneos locales y la Copa Libertadores, registra tres goles y dos asistencias en 29 juegos, con 1.953 minutos en cancha. Además, recibió cuatro tarjetas amarillas.