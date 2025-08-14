La Copa Libertadores continúa con el desarrollo de los duelos de ida por octavos de final. La jornada de jueves comenzó en Brasil, donde el actual campeón Botafogo recibía en Río de Janeiro a la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

En el cuadro ecuatoriano, el volante chileno Fernando Cornejo es titular en el equipo que dirige Tiago Nunes, ex técnico de Universidad Católica, quien dejó en la banca a nuestro compatriota Lautaro Pastrán para enfrentar al cuadro de Davide Ancelotti, hijo de “Carletto”.

Sin embargo, la resistencia de Liga de Quito apenas duró 13 segundos. En la primera acción del encuentro, Botafogo abrió la cuenta mediante Artur, para convertirse en el gol más rápido de la Copa Libertadores 2025. Aunque no fue suficiente para hacer historia.

Botafogo anota gol más rápido de Libertadores 2025

Pese a lo temprana que fue la anotación del cuadro brasileño, las estadísticas históricas del máximo certamen continental ponen esta conquista como el sexto gol más tempranero de todos los tiempos, y sólo lo supera por un segundo el que anotó Santiago Rodríguez para Nacional de Uruguay ante Alianza Lima en 2020.

De hecho, si uno mira al podio de los tantos más rápidos en la historia de Copa Libertadores, dos de ellos ocurrieron en el siglo 20. El más veloz lo hizo Félix Suárez con los “Íntimos” ante Independiente de Santa Fe, que en 1976 convirtió a los seis segundos.

Publicidad

Publicidad

En el segundo puesto se ubica Alfredo Mendoza, que jugando para Newell’s Old Boys anotó a los siete segundos. Curiosamente ese gol se lo hizo a Colo Colo en la edición 1992 del torneo.

ver también Por temas de “seguridad”: Hinchas de Racing pasan 10 horas dentro del estadio de Peñarol

¿Cuándo se juega la revancha de este duelo?

La revancha del lance por octavos de final en Copa Libertadores, entre Liga de Quito y Botafogo, se disputará el próximo jueves 21 de agosto a contar de las 18:00 horas en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en suelo ecuatoriano.