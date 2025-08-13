La violencia en los estadios es un flagelo que no solo afecta al fútbol chileno, pues en Sudamérica es algo lamentablemente muy habitual. En ese ámbito, se entiende que hayan medidas de seguridad, pero lo que ocurrió en el duelo entre Peñarol y Racing por Copa Libertadores, parece una auténtica exageración.

Más de 40 mil personas se hicieron presentes en el triunfo del cuadro de Brayan Cortésante el de Gabriel Arias en el Estadio Campeón del Siglo, de ellas 4 mil fueron hinchas de la “Academia”, que debieron vivir una experiencia insólita por decisión de las autoridades de Gobierno en Uruguay.

Insólita medida de seguridad en duelo entre Peñarol y Racing

Según el protocolo de seguridad que impuso el Ministerio del Interior junto con la Policía, con el propósito de evitar incidentes entre ambas hinchadas, los fanáticos argentinos debían estar en el recinto deportivo cinco horas antes del pitazo inicial.

Así fue que los 4 mil seguidores de Racing llegaron al estadio de Peñarol a las 15:30 horas del martes (de Chile). El problema vino después, pues tras el final del juego, debieron quedarse en su tribuna por tres horas más, por lo que recién salieron del lugar a las 12 y media de la noche de este miércoles.

El presidente del equipo argentino Diego Milito manifestó a ESPN sobre esta insólita medida que “nunca vivimos algo semejante. Hay parte de la comisión directiva nuestra en la tribuna con familias, así que es realmente una locura lo que estamos viviendo”.

¿Cuándo se juega el partido de revancha?

Tras la ventaja inicial para Peñarol por 1-0, el duelo de vuelta donde Racing buscará la remontada y pasar a los cuartos de final en Copa Libertadores, se disputará el próximo martes 19 de agosto, desde las 20:30 horas en el Estadio “El Cilindro” de Avellaneda.

