Brayan Cortés conquista de a poco el corazón de los más duros en Uruguay: “Cortó muy bien…”

El gran sueño de Brayan Cortés era jugar en el extranjero, es por ello que quería irse de cualquier forma de Colo Colo y fichar en un club internacional, algo que logró tras firmar por Peñarol.

El Indio llegó al club más grande de Uruguay para ser titular y está respondiendo en sus primeros partidos, porque ya estuvo en la goleada ante Nacional en el clásico y en la victoria sobre Racing Club por la Copa Libertadores.

Cortés lleva dos encuentros con la camiseta del Manya y aún no le pueden hacer goles, por lo que de a poco se empieza a ganar los elogios en Montevideo.

ver también Gustavo Costas advierte a Brayan Cortés en Copa Libertadores: “Va a ser distinta la vuelta”

La prensa uruguaya destaca a Brayan Cortés en Peñarol

Peñarol se puso en ventaja por 1-0 sobre Racing en los octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que tiene la primera opción para clasificar a cuartos.

Tras el triunfo de los uruguayos vinieron los análisis de la dura prensa charrúa y en Ovación le pusieron una nota 6 al chileno y lo elogiaron.

Brayan Cortés celebrando en Peñarol. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“Entró poco en juego porque Racing prácticamente no llegó al área rival. Su participación se dio en los distintos saques de arco que tuvo durante los primeros 45 minutos. Sobre el cierre del primer tiempo cortó muy bien un centro que traía peligro. En el complemento tuvo tres intervenciones y muy buenas cortando centros que traían peligro“, señaló el citado medio en su uno a uno.

El próximo partido de Peñarol será este viernes ante Boston River por el torneo local, mientras que la revancha ante Racing se jugará el martes 19 de agosto en Avellaneda.