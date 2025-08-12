Peñarol dio el primer golpe y derrotó por 1-0 a Racing Club, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido disputado en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo fue duelo de arqueros chilenos con Brayan Cortés titular en los uruguayos y Gabriel Arias en los argentinos.

El duelo fue trabado, con discreto arbitraje del brasileño Raphael Claus y difícil de digerir. Peñarol encontró problemas promediando el primer tiempo y el ex Universidad de Chile, Leonardo Fernández, debió ser reemplazado por lesión. En su lugar ingresó David Terans…

En los 35′ Racing pudo abrir la cuenta con un golazo tras el remate de Gastón Martinera, que había dejado parado a Cortés, pero el tanto fue anulado correctamente por fuera de juego.

El VAR protagonista en Peñarol-Racing

A los 36′ Racing se quedaba con uno menos por la expulsión de Adrián Maravilla Martínez, por una falta por un tacazo a Óscar Javier Méndez, pero tras ver la acción en el monitor del VAR, el árbitro corrigió a amarilla.

Racing y Gabriel Arias tendrán que jugarse todo en la vuelta contra el Peñarol de Brayan Cortés.

Racing se salvó a los 43′ cuando Maximiliano Silvera le dio de lleno al travesaño con un potente remate que ya asomaba imposible para Gabriel Arias. Antes del descanso, Cortés vio tarjeta amarilla por reclamos (45’+6).

Ya en el segundo tiempo, Peñarol encontró el gol en la cabeza de Terans, amén de las indecisiones de Arias en la salida (77′). El tanto había sido anulado por el guardalíneas, pero fue validado con las líneas del VAR.

Con ventaja para Peñarol, la revancha con Racing de local está programada para este martes 19 de agosto en Avellaneda. El ganador de la llave enfrentará en cuartos de final a Vélez Sarsfield o Fortaleza.

