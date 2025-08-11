Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

Mientras Brayan Cortés se bajó el sueldo a 30 millones, esto cobra Gabriel Arias en Racing

Descubre la importante diferencia en salario que reciben los dos porteros nacionales protagonistas de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Por Franco Abatte

Arias y Cortés viven distintos presentes en lo económico.
© Getty Images/PeñarolArias y Cortés viven distintos presentes en lo económico.

Esta semana, la Copa CONMEBOL Libertadores regresa con los duelos de los octavos de final. Ronda donde si bien no hay equipos chilenos en competencia, sí tiene jugadores nacionales en competencia, y justamente uno de los duelos más interesantes de la jornada tiene a dos porteros de La Roja como protagonistas.

Así es, porque uno de los chilenos que se sumó recientemente a la competición internacional es Brayan Cortés, quien tras dejar Colo Colo, debutó a lo grande en Peñarol con una contundente victoria 3-0 sobre su clásico rival, Nacional. Ahora, Cortés y su equipo se preparan para un desafío mayor, recibirán este martes en el Estadio Campeón del Siglo a Racing Club de Avellaneda, un equipo que cuenta con otro chileno en su portería, el ex arquero de la Roja, Gabriel Arias.

En RedGol, ya estamos viviendo este cruce entre uruguayos, argentinos y chilenos, es en ese contexto que te invitamos a conocer las cifras económicas detrás de este duelo de porteros chilenos.

Los sueldos de Brayan Cortés y Gabriel Arias

La llegada de Brayan Cortés a Peñarol implicó un sacrificio económico importante de su parte. Esto porque, según la información disponible, el exarquero de Colo Colo resignó cerca del 50% de su salario para unirse al equipo uruguayo. Pasando de ganar aproximadamente $60 millones de pesos chilenos mensuales en el “Popular”, a recibir alrededor de $33 millones cada 30 días en el elenco charrúa.

A falta de los clubes: Los 11 chilenos que estarán en octavos de final en Libertadores

ver también

A falta de los clubes: Los 11 chilenos que estarán en octavos de final en Libertadores

Este monto es significativamente menor que lo que percibe Arias en Racing Club. El portero chileno-argentino es una de las figuras más importantes de “La Academia” y, de acuerdo con el sitio web salarysport.com, su salario anual asciende a $1 millón de euros, lo que se traduce en más de $1.100 millones de pesos chilenos.

Lo más llamativo es que al dividir esta cifra en los doce meses, Arias gana poco más de $94 millones de pesos chilenos al mes, una diferencia abismal con respecto a lo que gana actualmente Cortés en Uruguay.

Publicidad
Lee también
Mientras en la Roja pedían su salida, ahora en Argentina es ídolo y sex symbol
Copa Libertadores

Mientras en la Roja pedían su salida, ahora en Argentina es ídolo y sex symbol

Los 11 chilenos que estarán en octavos de final en Libertadores
Copa Libertadores

Los 11 chilenos que estarán en octavos de final en Libertadores

La desafortunada lesión de Gabriel Arias en Racing
Internacional

La desafortunada lesión de Gabriel Arias en Racing

¿A qué hora pelea Christopher 'Tanke' Ewert vs. Yuri Panferov?
Redsport

¿A qué hora pelea Christopher 'Tanke' Ewert vs. Yuri Panferov?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo