Prensa uruguaya en estado de alerta por Brayan Cortés en la Copa Libertadores: “Historial negativo…”

Vuelve. La bendita Copa Libertadores de América regresa con los octavos de final, donde no hay equipos chilenos pero sí jugadores nacionales en competencia.

Uno de los representantes criollos en el certamen internacional es Brayan Cortés, quien agarró camiseta de titular apenas fichó en Peñarol.

El arquero chileno jugará este martes en la ida de los octavos entre el Manya y Racing Club, una de las series más apretadas de la Libertadores.

Prensa uruguaya destaca el mal rendimiento de Brayan Cortés ante Racing

La presencia de Cortés ante la Academia fue confirmada por el entrenador Diego Aguirre, es por ello que la prensa uruguaya recuerda el rendimiento del Indio ante Racing.

“El historial negativo de Brayan Cortés ante Racing en la Libertadores y el punto de conexión con Gabriel Arias“, titula Ovación en una crónica sobre el meta chileno.

El medio charrúa cuenta que tanto Cortés como Arias han competido por el arco de la selección chilena y dan cuenta que el argentino-chileno tiene ventaja sobre el iquiqueño, en los últimos partidos que jugaron en contra.

“Más allá de haber sido compañeros, Cortés y Arias también fueron rivales en el marco de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. El 22 de abril se enfrentaron por primera vez en el marco de la tercera fecha del grupo E y el partido finalizó igualado 1-1 en Chile”, recordaron.

“La vuelta fue el 14 de mayo en el Cilindro de Avellaneda y la Academia goleó 4-0 al cuadro chileno con un doblete de Adrián Maravilla Martínez goles de Santiago Solari y el uruguayo Adrián Balboa”, agregaron.

Por último, explican que “en total, el saldo de Cortés ante Racing es negativo: jugó dos partidos en los que recibió cinco goles. Ahora pretende tomarse revancha de lo sucedido al inicio del año y derrotar al cuadro argentino representando a Peñarol”.

¿Cuándo y a qué hora juega Peñarol vs Racing Club por la Copa Libertadores?

El partido entre Peñarol y Racing Club por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores se jugará este martes 12 de agosto, a partir de las 20:30 horas en Montevideo.