El arquero chileno Brayan Cortés cumplió su gran sueño, porque por fin pudo jugar en el extranjero, ya que debutó con la camiseta de Peñarol.

El seleccionado nacional llegó a Montevideo y de inmediato se puso los guantes, porque atajó en la victoria por 3-0 ante Nacional en el clásico uruguayo.

El ex meta de Colo Colo tuvo una buena actuación con la camiseta del Manya, por lo que de entrada se ganó la titularidad en el cuadro charrúa.

Diego Aguirre confirma a Brayan Cortés para la Copa Libertadores

Brayan Cortés tuvo una buena presentación en Peñarol, es por ello que el DT de los carboneros, Diego Aguirre, lo confirme para la serie de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Racing Club.

Para el estratega el chileno será de la partida en la llave que arranca este martes, porque está por encima de Martín Campaña en la consideración.

“Mi trabajo es tomar decisiones. Desde el momento que llegó, sabía que iba a jugar él”, dijo Aguirre sobre el chileno.

Diego Aguirre confía en Brayan Cortés. Foto: Caton Britos/FocoUy/Photosport

Por último, Aguirre calienta el partido con Racing Club, el cual considera como propicio tras ganar de buena forma el clásico contra Nacional.

“No hay nada más divino que lo inmediato sea la serie con Racing, a estadio lleno y con todos los hinchas de Peñarol con confianza. No puede caer en mejor momento”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Peñarol vs Racing Club por la Copa Libertadores?

El partido entre Peñarol y Racing Club por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores se jugará este martes 12 de agosto, a partir de las 20:30 horas en Montevideo.