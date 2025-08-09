Brayan Cortés sorprendió a todos este sábado al aparecer como titular en el clásico de Peñarol contra Nacional en el clásico, en el estadio Campeón del Siglo. Como si fuera poco, el ex arquero de Colo Colo tuvo una buena actuación.

De hecho, Cortés estuvo brillante al regalar una volada para sacar un balón del ángulo y posteriormente contener de gran forma un tiro libre venenoso de Nacional.

Tras el duelo de su debut, el meta de la selección chilena manifestó que “uno va ganándoselo día a día, lo va trabajando, se va ganando la oportunidad. Hay que seguir preparándose porque se viene un partido muy importante el martes (contra Racing por Copa Libertadores)“.

Una jugada de partido, pero más feliz por el resultado

“Este clásico lo trabajamos muy bien y tenía plena confianza en cada uno de mis compañeros. Yo venía recién llegando y salió lindo. Se vio reflejado adentro de la cancha”, agregó.

Cortés complementó sobre su brillante volada al ángulo que “estoy muy contento, muy feliz. Esa fue una jugada de partido, nada más. Gracias a Dios, la pudimos sacar. Cuando me requirió el equipo, estuve ahí y eso me pone contento“.

“Pero me pone más feliz por el resultado, más que por la atajada. Se vio reflejado el sacrificio y la entrega de cada uno, y eso contagia. Estoy muy orgulloso del equipo”, añadió.

Sobre la ida contras Racing, en la que espera seguir en el pórtico de Peñarol, Cortés sentenció que “sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero estamos de local nosotros, con esta hinchada vamos a hacernos respetar. Hay que trabajar bien, de buena forma. Ya estamos pensando en Racing, así que a recuperar, a festejar con la familia y a prepararse de la mejor manera”.