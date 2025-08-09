Brayan Cortés no se demoró nada en destacar en el arco de Peñarol. El ex arquero de Colo Colo tuvo un más que correcto debut en el Manya, entregando su arco en cero en nada más ni nada menos que el clásico ante Nacional.

En lo fue una buena victoria por 3-0 para el carbonero, el meta chileno de 30 años tuvo una gran intervención sobre el final del primer tiempo al desviar con lo justo un remate de Maximiliano Gómez, manteniendo con esto la ventana para su equipo.

Esta buena actuación no pasó desapercibida para la siempre exigente fanaticada del Manya, quienes en redes sociales destacaron el rendimiento del chileno y, de pasada, le dedicaron un curioso apodo.

El apodo que recibió Cortés

Fue en Twitter donde los fanáticos de Peñarol alabaron lo ofrecido por Cortés, a quien ya están llamando como el “Flaite Cortés”. Según se cuenta en las redes, se debe a la canción “Le gustan los flaites” de El Joan & Celso El Potente.

Los hinchas de Peñarol quedaron locos con el debut de Brayan Cortés. | Foto: Captura.

En la misma transmisión de ESPN valoraron el primer partido del arquero, afirmando durante el match que “es un comodín el chileno. La forma en que ataja le da mucha seguridad al equipo. En balones complicados no da rebote y ataja el balón con las dos manos. Jerarquía y seguridad en su debut”.

¿Cuándo vuelve a jugar el Peñarol de Brayan Cortés?

El próximo partido del Manya será ante Racing el martes 12 de agosto desde las 20:30 en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo. Este duelo será válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.