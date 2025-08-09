Referente de la U respalda a Brayan Cortés en debut por Peñarol: “Viene de un equipo grande”

Brayan Cortés necesitó solo de una semana de entrenamiento para afianzarse como titular en Peñarol. El seleccionado nacional hizo su debut oficial en el carbonero en el clásico ante Nacional.

El portero de 30 años comenzó a lo grande su primera etapa en Uruguay. Es que Diego Aguirre le dio su voto de confianza y lo mandó de titular en el Estadio Campeón del Siglo.

Respaldo que fue aplaudido en Uruguay lo que llamó la atención ya que hasta un multicampeón con Universidad de Chile aplaudió el debut del ex albo. “Martín Campaña venía muy bien. Pero Cortés viene jugando en un equipo grande hace mucho tiempo y en la selección chilena. Está acostumbrado a la presión”, recalcó Esteban Conde en el programa Polideportivo.

Pero eso no fue todo porque otro golero charrúa como Juan Castillo también comentó el debut de Cortés. “Si un entrenador pide a un golero del exterior, es de selección, tiene la prioridad de jugar”, indicó quien fuese también portero de Colo Colo.

“Más allá que viene con poco ritmo de juego, se le debe dar la confianza. Tiene todas las credenciales tener una gran temporada en Peñarol”, recalcó Castillo.

¿Cuánto ganaba Brayan Cortés en Colo Colo?

En Colo Colo, recibía un salario que ascendía a los 60 millones de pesos. Ahora en Peñarol, el nuevo salario de Cortés es de 30 millones y los paga el cuadro uruguayo. Cabe consignar que el préstamo dura hasta finales del 2025 y existe opción de compra.