Este viernes, en el día previo a la realización del Clásico Uruguayo, Peñarol realizará su último entrenamiento antes de enfrentar a Nacional, un encuentro que podría marcar el debut internacional del arquero chileno Brayan Cortés.

Es real que el iquiqueño llegó por insistencia del técnico carbonero Diego Aguirre y que lo quiere sí o sí en su equipo titular. El tema es que el actual arquero del equipo Martín Campaña fue clave para la obtención del Torneo Intermedio y el inicio del Clausura 2025.

Por lo mismo, en el ambiente futbolero de Uruguay es tema de debate si es que Cortés debiera ser titular y debutar en el Clásico ante Nacional. Pues bien, fue el propio entrenador aurinegro quien “aclaró” las dudas respecto a si el chileno estará desde el pitazo inicial.

DT de Peñarol aclara si Cortés será titular ante Nacional

Pese a que muchos medios de comunicación en ese país dan por segura la presencia del ex Colo Colo desde la partida, Diego Aguirre se encargó de sembrar la incertidumbre entre propios y extraños al no dar por hecha tal información.

“Lo tengo decidido al arquero, pero no se los voy a contar (a la prensa, entre risas). Pero Cortés es un jugador importante que sumamos al plantel y perfectamente está en condiciones de jugar, así como todos los que incorporamos para este semestre”, indicó el técnico de Peñarol.

En la misma línea, ante la consulta de si tiene la formación definida para enfrentar a Nacional, Aguirre manifestó que “el equipo no está decidido; hay alguna alternativa que estamos mejorando. Vamos a esperar hasta el día antes para ver cada situación”.

¿Cuándo se juega el Clásico Uruguayo?

El encuentro que se jugará a puertas cerradas entre Peñarol y Nacional, por la segunda fecha del Torneo de Clausura 2025, donde Brayan Cortés podría debutar, se llevará a cabo este sábado 9 de agosto, a contar de las 14:00 horas (de Chile) en el Estadio Campeón del Siglo en Montevideo.