Finalmente la carrera de Brayan Cortés seguirá al otro lado la cordillera atajando en el arco de Argentinos Juniors. El meta chileno sumará un nuevo préstamo desde Colo Colo tras su primer paso por Peñarol en la segunda mitad del 2025.

El desafío es de palabras mayores, ya que se trata de un equipo que jugará la Copa Libertadores de este año, algo clave para entender las nulas ganas que tenía el iquiqueño de seguir atajando en el Cacique.

Sin embargo, su arribo al Bicho no le asegura para nada su continuidad. Así lo dejó en claro Nicolás Diez, entrenador de Argentinos Juniors, quien en charla con ESPN aseguró que el iquiqueño deberá saber pelear por un puesto.

El mensaje de Nicolás Diez a Brayan Cortés

El DT del equipo del barrio de La Paternal aseguró que “Brayan Cortés viene a pelear el lugar y el arquero que mejor esté, va a jugar. Es un plantel que no tiene roces y la competencia es muy sana, es un club donde se puede trabajar muy tranquilo”.

“Viene de jugar la Copa Libertadores con Peñarol, una copa que jugó siempre con Colo Colo. Además tiene varios partidos con su selección. El puesto no le va a pesar, eso está claro. Se tendrá que ganar su puesto”, añadió.

Brayan Cortés volverá a jugar la Copa Libertadores en el 2026. | Foto: Argentinos Juniors.

En ese sentido, el entrenador sostuvo que “el equipo tiene una forma de juego, una identidad y nos empezaron a respetar mucho. Tuvimos algún momento donde no estuvimos finos, pero la vara está puesta bastante alta y el equipo está preparado para lo que se viene este año”.

Para cerrar, Diez adelantó lo que será enfrentar a Barcelona de Guayaquil en la fase previa de la Libertadores, afirmando que “nos toca un equipo como Barcelona que se hace muy fuerte en su casa. Nosotros tenemos nuestras armas y también nos hacemos fuertes de local. Al equipo le tengo mucha fe, vamos a competir en todos los torneos que estemos”.

Cabe recordar que Brayan Cortés llega al equipo tras la salida Sergio Romero. Con esto dicho, el arquero chileno de 30 años deberá competir con Gonzalo Siri (22 años) y Diego Rodríguez (36 años). ¿Podrá el ex Colo Colo quedarse con el puesto?

