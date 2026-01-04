La pesadilla no se acaba ni con un nuevo año para el Sevilla. Este domingo el elenco de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo no pudo sumar de a tres en casa, lamentando una goleada ante el Levante.

El equipo de Matías Almeyda no lo ha pasado bien en la primera parte de la temporada y espera que el 2026 llegara con alegrías. El Niño Maravilla hizo todo lo posible para que así fuera, pero en la cancha sus compañeros simplemente no estuvieron a la altura.

Generado una asistencia memorable y cediendo un penal que los Blanquirrojos desperdiciarían, el tocopillano sufre un duro revés. Uno en el que, pese a su buen nivel, deja a su técnico con un pie y medio afuera del club.

Alexis Sánchez brilla, pero el Sevilla comienza el 2026 con una derrota

Ni con Alexis Sánchez encendido hay manera de que el Sevilla deje atrás su complejo momento. Este domingo los Blanquirrojos no pudieron dejar los tres puntos en casa y se terminaron llevando un 0 a 3 ante un Levante que los deja muy inquietos.

Alexis Sánchez fue figura pero el Sevilla no logra levantar la cabeza. Foto: Getty Images.

Con el Niño Maravilla de titular y Gabriel Suazo al margen por lesión, el elenco sevillano salió a buscar el triunfo. La chance más clara de alcanzarlo llegó en la media hora, cuando el chileno se lució con una jugada mágica.

Publicidad

Publicidad

Tras un desborde por la banda derecha, Alexis Sánchez metió un taco que dejó solo a Oso para anotar el 1 a 0. Sin embargo, una posición de adelanto en la previa terminó por negarle un tanto que daba la vuelta al mundo gracias al tocopillano.

El Levante no perdió el tiempo y antes del descanso logró ponerse en ventaja gracias a Iker Losada. En el complemento y con el reloj en 50′, el Niño Maravilla se fabricó una jugada y fue derribado en el área, pero el VAR no llamó ni acusó una falta.

ver también “Perdí tiempo de…”: la potente reflexión de Alexis Sánchez tras el nacimiento de su hija

De ahí en más al Sevilla le cayó la noche. Carlos Espi en los 77′ anotaba el 0 a 2 que dejaba cuesta arriba las cosas. En los 90′ el VAR llamó para denunciar una falta que le dio el penal de la ilusión al elenco de los chilenos. Alexis Sánchez iba a patear, pero le terminó cediendo el balón a Isaac Romero, al que se lo atajaron en dos ocasiones. Carlos Álvarez en los descuentos selló el 0 a 3.

Publicidad

Publicidad

Con esto, los Blanquirrojos llegan a tres partidos al hilo sin saber de triunfos y se estancan en la tabla de posiciones, donde están en el puesto 11 a la espera de lo que pase con el resto de la fecha. Un escenario que deja a Matías Almeyda al borde del despido.

Alexis Sánchez brilla pero no es suficiente para que el Sevilla vuelva a los abrazos. El Niño Maravilla vive un complejo presente en España, donde su equipo no ve una y pide cambios a gritos.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez en Sevilla esta temporada?

Con su actuación ante Levante, Alexis Sánchez llegó a los 15 partidos oficiales con la camiseta del Sevilla en la temporada 2025/26. En ellos ha aportado con 2 goles y 1 asistencias en los 800 minutos que acumula dentro de la cancha.