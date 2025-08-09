Tras 34 días: Brayan Cortés sorprende en Peñarol y será titular en el clásico uruguayo

Brayan Cortés comienza su primera etapa en el extranjero y lo hace a lo grande. El seleccionado nacional recibe importante respaldo de Diego Aguirre y su primer partido en Peñarol será nada menos que en el clásico uruguayo de este sábado.

El ex Colo Colo vuelve a jugar tras 34 días de inactividad y lo hace ante Nacional por la primera división charrúa. Encuentro que además se disputa en el Estadio Campeón del Siglo donde hace de local el carbonero.

“Diego Aguirre sorprende con la titularidad de Brayan Cortés. Seguramente, en caso de tener un rendimiento aceptable, se repetirá en la Copa Libertadores”, anunciaron en el programa Polideportivo.

La inclusión del portero llamó la atención ya que se sumó a los trabajos recién este lunes. Por lo que necesitó solo cinco días de práctica para asegurarse con el puesto bajo los tres palos. Además se perfila como titular en la llave de octavos de final que disputarán ante Racing Club, y que comienza este martes 12 de agosto.

Cabe consignar que el último partido de Cortés fue el pasado 6 de julio en la derrota de Colo Colo en el clásico contra la UC. El portero no tuvo su mejor presentación y ante los cruzados mostró un bajo nivel, lo que finalmente catapultó su salida en el reciente mercado de fichajes.

Cabe consignar que el partido programado para este sábado 9 de agosto a las 14:00 horas, será transmitido por Gol TV y vía streaming por Disney+.

¿Cuánto es el sueldo de Brayan Cortés?

En Colo Colo el portero Brayan Cortés recibía un salario de 60 millones de pesos. Ahora en su nueva etapa en Peñarol revelaron que hizo un importante esfuerzo por salir hacia Uruguay.

El golero ahora disminuyó su salario y recibe 30 millones mensaules, y que son pagados directamente por Peñarol. El portero está a préstamo hasta final de año y existe una opción de compra superior al millón de dólares.

