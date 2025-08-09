Un debut de ensueño tuvo Brayan Cortés en el arco de Peñarol. El seleccionado nacional necesitó solo de una semana de práctica para ser titular, y en su primera presentación en Uruguay sumó un contundente triunfo ante Nacional.

Pesa las críticas del último tiempo en Colo Colo, el portero de 30 años respondió de principio a fin. Incluso sacó un remate que iba al ángulo y mantuvo el cero en su arco. Jornada de ensueño que además significó el triunfo 200 de Peñarol sobre su clásico rival.

Presentación que fue destacada por los medios charros donde aplaudieron el nivel internacional del seleccionado chileno. “Una atajada que valió como un gol y arco en cero en su primer clásico”, destacó El País de Uruguay sobre el portero que llevó el “12” en la espalda y contó con la bandera chilena estampada en sus guantes.

Respaldo a Bryan Cortés

Pero lo que más llamó la atención fueron las palabras del entrenador Diego Aguirre. El uruguayo pidió expresamente la llegada de Brayan Cortés y explicó el motivo de su titularidad con menos de una semana junto con el plantel.

“Merecimos absolutamente el triunfo. Sé que siempre se generan polémicas. Desde que llegó estaba convencido que iba a jugar. Es un jugador de jerarquía, de selección, estuvo siete años en Colo Colo. Es lógico que juegue y lo hizo muy bien”, explicó certero.

Pero también tuvo palabras ante las críticas que recibió Cortés en los últimos meses. Es que el entrenador es conocedor del medio y se enteró de las burlas que recibió el nacido en Iquique, tanto por sus últimos partidos en Colo Colo como en Uruguay.

Por lo mismo defendió al “flaite”, como la apodan cariñosamente a Cortés en Uruguay, y recalcó que será su golero titular. “Se habló mucho de su llegada, y me pareció exagerado. Hubo gente que se sentó a ver otro partido. Y también otros esperando el error de Cortés, pero no pasó. Bienvenido Cortés”, sentenció. Ahora todo indica que el próximo martes, por los octavos de final de Copa Libertadores será nuevamente titular el chileno.

