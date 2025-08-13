Un ex volante ofensivo de Santiago Wanderers fue fundamental para hacer celebrar a Peñarol y a Brayan Cortés, quien por segundo partido consecutivo cerró su portería en el cuadro aurinegro. Esta vez, el meta de la selección chilena fue titular en la victoria por 1-0 ante Racing Club de Argentina.

Fue un partido válido por los octavos de final de la Copa Libertadores. El debut internacional de Cortés con la camiseta del Manya, pues ya había logrado una valla invicta en el aplastante triunfo sobre Nacional de Montevideo en el gran clásico de Uruguay.

Todo ocurrió por una desafortunada lesión de Leonardo Fernández, el ex Universidad de Chile que mueve los hilos en los Carboneros. Luego de una fuerte entrada de Nazareno Colombo, el ex jugador azul quedó muy complicado de su rodilla.

Y tuvo que dejarle su lugar a David Terans, quien en junio de 2016 llegó al Decano del fútbol chileno. Precisamente el enganche de 31 años fue quien aprovechó una mala salida del meta Gabriel Arias y anotó el único gol de la noche en el estadio Campeón del Siglo.

Así celebró David Terans su gol ante Racing en la Libertadores. (Foto: @OficialCAP).

“Estamos re contentos por David. Trabaja mucho, tuvo algunas posibilidades. Se dio la circunstancia de la lesión de Leo y entró. Los jugadores de jerarquía muestran su nivel en los partidos importantes. Y lo demostró. Hizo un gol, pero además luchó mucho”, expuso Diego Aguirre, el director técnico de Peñarol

Agregó que “sumamos a un gran jugador que tenemos en el plantel. Lo tenemos definitivamente de vuelta. Muy contento por eso”. Un espaldarazo que seguramente llenará de confianza a Terans, quien fue requerido inmediatamente ante una emergencia.

David Terans, el ex Wanderers que le dio el triunfo al Peñarol de Brayan Cortés en la Libertadores

David Terans anotó el 1-0 de Peñarol sobre Racing y el cuadro local pudo aguantar el triunfo con otra sólida actuación de Brayan Cortés. El ex meta de Colo Colo no fue tan requerido, pero respondió con seguridad en las pelotas aéreas que descolgó.

Brayan Cortés sacó aplausos por su actuación ante la Academia en la Libertadores. (Ernesto Ryan/Getty Images).

También se ganó una gran ovación sobre el final del duelo, cuando en doble instancia se quedó con una pelota que acechaba con gran riesgo. Para Diego Aguirre, la aparición de Terans no tuvo ninguna duda. “El cambio fue automático”, dijo el entrenador sobre el sustituto que marcó el gol.

“Desde el momento que Leo tiene ese golpe y veo que puede tener problemas para volver, enseguida le sigue a David que entrara. No tenía ninguna duda de que él tenía que jugar”, sentenció Aguirre sobre este jugador, que más de algún buen recuerdo dejó en el fútbol chileno.

David Terans celebra junto al Torta Opazo su gran gol de tiro libre ante la UC. (Felipe Zanca/Photosport).

Como aquel golazo ante Universidad Católica en el estadio San Carlos de Apoquindo. Fueron 20 partidos los de Terans con la camiseta de Santiago Wanderers, donde anotó cinco conquistas y regaló cuatro asistencias en una temporada. Y por estos días, encendió la llama de ilusión en Peñarol por el trofeo de clubes más deseado del continente.

Así quedó Cristopher Toselli con ese tiro libre furioso de David Terans. (Felipe Zanca/Photosport).