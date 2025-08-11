Brayan Cortés tuvo un brillante debut en Peñarol y lo hizo en el clásico ante Nacional de Montevideo. Un partido en que el Indio pudo dejar su arco invicto con una gran tapada ante el atacante Maximiliano Gómez. Eso sí, el golero de la selección chilena tuvo fortuna: tras su desvío, la pelota dio en el travesaño.

También atajó con plena seguridad un potente tiro libre del venezolano Rómulo Otero. Y mostró precisión en el juego de pies. Sólo cuentas alegres para Cortés en la portería del cuadro Manya, uno de los más grandes del fútbol charrúa y de toda Sudamérica.

Ese estreno muy bueno que tuvo el iquiqueño, además del gran partido de su equipo, provocó una suerte de hecatombe en el Bolso: el entrenador de Nacional, Pablo Peirano, quedó muy cuestionado por la directiva. De hecho, hay un par de miembros de la plana mayor que quiere sacarlo.

Brayan Cortés junto a Nahuel Herrera, defensor central de Peñarol. (Foto: @OficialCAP).

“La idea es no tomar decisiones apresuradas. Evidentemente hubo dos frustraciones grandes que fueron los últimos dos clásicos”, expuso el presidente del Bolso, Ricardo Vairo. Palabras más, dichos menos, todo parece indicar que el ciclo de Peirano va camino a su final.

Eso sí, el timonel del ex equipo de Eduardo Vargas anunció varias reuniones. El vicepresidente Flavio Perchman se juntará con el cuerpo técnico que lidera Peirano. También con los referentes que tiene el plantel profesional. Luego de eso, recién se juntará la directiva para tomar una determinación.

“Confiamos mucho en el plantel que tenemos. No esperábamos esto, la expectativa era muy diferente en el clásico”, ratificó Vairo, quien de todas maneras no quiso ser tajante en este tema. “En este momento no se ha hablado de ningún corte. Como dirigente hay que ser muy frío”, expuso el mandamás.

Brayan Cortés debe cambiar el chip luego de su brillante partido en el clásico que Peñarol ganó con claridad por 3-0. El siguiente desafío será por la Copa Libertadores. Mientras tanto, en la vereda del frente el entrenador quedó seriamente cuestionado.

Pablo Peirano parece haber perdido mucho respaldo. Pero todavía le queda algún sostén importante. “Está comprometida su continuidad. (Flavio) Perchman y (Sebastián) Eguren lo sostienen, pero hay un sector de dirigentes, algunos oficialistas, que no quieren que siga”, contó el periodista Rodrigo Vázquez en la Sport 890.

Pablo Peirano quedó muy cuestionado en Nacional de Uruguay. (Ernesto Ryan/Getty Images)

Este lunes 11 de agosto será de reuniones claves en el Bolso y Peirano podría seguir el mismo camino que hace un tiempo tomó Martín Lasarte, quien en marzo de 2025 fue destituido de Nacional de Montevideo. Luego de la salida de Machete, el Bolso buscó al ex DT de Independiente Santa Fe. Y parece que ya no hay confianza en aquel proceso…

