Universidad de Chile comenzó torcida su camino en el Campeonato Nacional 2023. Por la fecha inicial, los azules cayeron como locales por 3-1 ante Huachipato y reabrieron un tema para el debate, pues Mauricio Pellegrino dejó abierta la puerta para que lleguen más refuerzos al plantel estelar del Romántico Viajero, que ya tiene a Matías Zaldivia, Federico Mateos, Nicolás Guerra, Leandro Fernández y Juan Pablo Gómez, todos ellos titulares en el estreno.

También figura Cristopher Toselli en el conteo de incorporaciones, aunque por ahora fue suplente de Cristóbal Campos. Por cierto, uno que sabe cómo se mueven las cosas en los mercados de fichajes en Azul Azul es Rodrigo Goldberg, quien fue gerente deportivo de la concesionaria y es un fanático acérrimo del club.

En Al Aire Libre en Cooperativa, el Polaco recordó un fichaje que hizo junto a Sergio Vargas en 2019. El del uruguayo Leonardo Fernández. Pero antes puso el contexto de la historia. "Muchas veces se toman decisiones con la leche derramada, llamémoslo así. Porque yo sé, y es evidente, que tanto el cuerpo técnico y la dirección deportiva han pedido más jugadores y por presupuesto han dicho no", expresó el otrora delantero del Bulla.

"Lo que pasa con eso es que tomas las decisiones por urgencia y no por convicción. Cuando tienes el agua hasta el cogote, ahí dicen traigamos. Cuando llegamos con Sergio (Vargas) en 2019 dijimos este equipo hay que reforzarlo. Hubo un choque contra la pared, aunque hubo mucha gente que nos apoyaba, pero el mayor accionista, el que tomaba las decisiones era "no", "no" y "no", rememoró Rodrigo Goldberg.

Polaco Goldberg: "Con el agua en el cogote todo te sale más caro porque saben que estás urgido"

"Y con los resultados, que estábamos peleando el descenso, llegó un punto en que en una de las reuniones de directorio, un director dijo que se destierra la palabra descenso de acá, como diciendo que si no hablamos eso desaparece. Fue cuando ya estábamos con el agua hasta el cogote, qué más quieren que demostremos para reforzar el equipo", recordó Rodrigo Goldberg antes de traer a la palestra a un talentoso mediocampista ofensivo uruguayo que por estos días milita en el Toluca, donde es compañero de los chilenos Claudio Baeza y Valber Huerta.

"Fue recién ahí nos dijeron, sí vayan a buscar a uno. Trajimos a Leo Fernández, pero fue un parto convencerlos. Todo los días era una pelea, muchos 'no te preocupes, si vamos a mejorar'. Ya después cuando nos dieron el sí, la pregunta era "por qué no nos escucharon antes? Si esto ya lo veíamos venir". Con el agua hasta el cogote todo te sale más caro porque todos saben que estás urgidos. Y mientras más tiempo pasa, menos posibilidades hay. Los jugadores empiezan a encontrar clubes. Esa es una realidad", analizó Rodrigo Goldberg, para dejar claro que si AA quiere más futbolistas para añadirle a la baraja de Mauricio Pellegrino, debe apurarse. O al menos lo más recomendable es que lo haga.