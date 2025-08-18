Es tendencia:
Guarello cree que U de Chile perdió toda opción al título: “Si Coquimbo… a mirar para otro lado”

King Kong está 99% seguro: la U dejó escapar su opción al título y este fin de semana Coquimbo debería quedar listo para probarse la corona.

Por Diego Jeria

Universidad de Chile cedió mucho terreno en la lucha por el título y se aleja del puntero Coquimbo Unido en la fecha 20 de la Liga de Primera. Los azules cayeron derrotados por 1-3 ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.

Pero los azules no sólo le devolvieron la vida a los floridanos: Coquimbo hizo lo suyo y con triunfo contra Everton se escapan en el liderato, ahora a nueve puntos de distancia, restando 10 fechas para el final del torneo.

En Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello fue tajante: la U hipotecó gran parte de sus opciones y probablemente contra Audax sentenció todas sus opciones de alcanzar a Coquimbo.

Se le complicó mucho a la U. Y ahora será fundamental para la U que Audax le quite algo a Coquimbo. Si Coquimbo le gana a Audax el fin de semana en La Florida, a mirar para otro lado“, dijo Guarello.

Guarello y caso Assadi en la U contra Audax

Por otro lado, King Kong expuso que el equipo dirigido por Gustavo Álvarez “está descansando demasiado en Lucas Assadi. Todo es para él. Entonces le ponen doble marca y qué hace la U“.

El pobre cabro tiene que sostener todo el peso ofensivo de la U, e igual se las arregló para meter la asistencia en el gol de Di Yorio. No hizo un mal partido Assadi“, sentenció Guarello.

Cabe recordar que, además de Audax, en los últimos cinco partidos por la Liga de Primera, la U perdió 0-1 ante Cobresal y empató 1-1 ante Ñublense, puntos importantes que ahora le pesan al Chuncho.

La U vuelve a la acción este miércoles 20 de agosto en la revancha contra Independiente de Avellaneda, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El domingo recibirán a Everton por la fecha 21 de la Liga de Primera.

