Universidad de Chile sufrió una dura caída frente a Audax Italiano. Juan Cristóbal Guarello habló del jugador más cuestionado tras la pésima presentación de los Azules.

El Romántico Viajero necesitaba derrotar a los Itálicos para meterle presión al líder Coquimbo Unido, pero no lograron imponer sus términos en el Estadio Nacional. 3-1 fue el marcador final, incluyendo el gol de Eduardo Vargas que hizo válida la ley del ex.

Guarello carga contra figura de U. de Chile

Universidad de Chile parece estar despidiéndose del título de la Liga de Primera. Ante Audax mostró una cara muy negativa y Juan Cristóbal Guarello apuntó a uno de los jugadores más criticados luego de la fea derrota contra los de La Florida: Leandro Fernández.

“Qué mal partido… ¿qué le pasó? ¿está lesionado? ¿qué le pasa a Fernández?”, comenzó preguntándose el periodista en su programa “La Hora de King Kong”. El argentino ingresó en el segundo tiempo del partido de la U, pero su nivel fue muy bajo.

“Primero, está como esos autos que tienen la caja de cambio mala, que solo llegan hasta tercera, no te llegan a cuarta (…) No tiene cambio de velocidad y la que recibe le pega al arco. El año pasado la embocaba, ahora le pega y con suerte le da bien a la pelota“, agregó Guarello.

Leandro Fernández era una de las grandes figuras de Universidad de Chile, pero luego de algunos problemas físicos, no ha podido recuperar su lugar en el equipo titular y en la derrota frente a Cobresal y Audax Italiano, no lo hizo de muy buena manera.

Leandro Fernández no anota desde el 31 de mayo, en la goleada 6-0 frente a O’Higgins. Imagen: Photosport

“Todas mordidas, comilón, poco colectivo, lento… una caída de rendimiento increíble. Es otro jugador“, cerró Juan Cristóbal Guarello. El próximo partido de U. de Chile será ante Independiente el miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas, por los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana.