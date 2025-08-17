Universidad de Chile tendrá este domingo un partido más que especial. Por la Liga de Primera tiene que enfrentar a Audax Italiano, con un nombre que pudo pisar el CDA hace nada: Eduardo Vargas.
Pero a mitad de semana tendrá otro importante desafío ante Independiente por la Copa Sudamericana. La U tiene la mitad de la pega hecha, venciendo al Rojo por 1-0 de local.
Sin embargo, ante los itálicos tendrá que mantener el tranco en la tabla de posiciones, dando caza a Coquimbo Unido y aprovechando el tropezón de Palestino en la fecha 20.
