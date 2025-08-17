Es tendencia:
Universidad de Chile vs Audax Italiano: Minuto a minuto y formaciones por la Liga de Primera

Universidad de Chile y Audax Italiano se vuelven a ver las caras en la Liga de Primera en un partido especial por un solo nombre: Eduardo Vargas.

Por Miguel Gutiérrez

Universidad de Chile y Audax Italiano se vuelven a ver las caras por la Liga de Primera.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTUniversidad de Chile y Audax Italiano se vuelven a ver las caras por la Liga de Primera.

Universidad de Chile tendrá este domingo un partido más que especial. Por la Liga de Primera tiene que enfrentar a Audax Italiano, con un nombre que pudo pisar el CDA hace nada: Eduardo Vargas.

Pero a mitad de semana tendrá otro importante desafío ante Independiente por la Copa Sudamericana. La U tiene la mitad de la pega hecha, venciendo al Rojo por 1-0 de local.

Sin embargo, ante los itálicos tendrá que mantener el tranco en la tabla de posiciones, dando caza a Coquimbo Unido y aprovechando el tropezón de Palestino en la fecha 20.

Sigue el relato de Universidad de Chile y Audax Italiano por la Liga de Primera

Las estadísticas de la previa

Universidad de Chile y Audax Italiano se han enfrentado en 160 ocasiones, con 70 victorias para la U, 48 empates y 42 triunfos itálicos. Además, se han marcado 289 a favor de los azules y 228 para los de La Florida.

En el Estadio Nacional, se han jugado 71 encuentros, con 33 victorias para el Bulla, 21 empates y 17 triunfos para los de Audax.

Un cambio sorpresivo en los árbitros

Piero Maza es el juez principal de Universidad de Chile y Audax Italiano, lo van a acompañar Miguel Rocha y Diego Gamboa como asistentes, mientras que Felipe González será el cuarto juez.

Gastón Philippe estaba a cargo del VAR, pero hubo un cambio de último minuto. Miguel Araos toma su lugar junto a Eric Pizarro.

¿Con Eduardo Vargas? La formación de Audax Italiano

¿Con Eduardo Vargas? Con Eduardo Vargas en la formación, Audax Italiano ya tiene su oncena ante Universidad de Chile. También lo acompaña Leonardo Valencia como capitán.

Tomás Ahumada; Cristóbal Muñoz, Daniel Piña, Enzo Ferrario, Martín Jiménez; Jorge Espejo, Esteban Matus, Leonardo Valencia; Eduardo Vargas, Luis Rivero y Nicolás Orellana. 

¡FORMACIÓN DE LA U!

La formación estelar de Universidad de Chile está confirmada por parte de Gustavo Álvarez.

Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio.

"¡Aguante, Vargas!"

Con un grito de "¡Aguante, Vargas!", recibieron desde el VIP de Marquesina a Eduardo Vargas en el Estadio Nacional. Ahora, pisa la cancha pero con la camiseta de Audax Italiano con un look platinado. En el segundo round, los que llegaron a las tribunas lo aplaudieron.

Las imágenes de nuestro ágil Cristian Fajardo de Eduardo Vargas en el Estadio Nacional:

Audax también llega al Nacional

El camarín de Audax Italiano está listo para enfrentar a Universidad de Chile. ¿Eduardo Vargas será titular? Pronto lo conoceremos.

En buen ambiente llega la U

Universidad de Chile ya está en el Estadio Nacional para enfrentar a Audax Italiano. El buen ambiente refleja el gran momento por el que pasan los azules.

¡Muy buenos días!

¡Muy buenos días! En Redgol damos inicio a la cobertura de Universidad de Chile ante Audax Italiano por la Liga de Primera en el Estadio Nacional. Un partido especial por la vuelta de Eduardo Vargas, pero no por los azules, sino que por los itálicos. ¿Cómo lo recibirán los hinchas? Esa y más preguntas las iremos resolviendo.

